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26 Mayıs 2018 13:26

Adıyaman Müftüsü Taşçı göreve başladı

Adıyaman İl Müftülüne atanan Mehmet Taşçı göreve başladı.

Adıyaman Müftüsü Taşçı göreve başladı

26 Mayıs 2018 13:26


Adıyaman Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü’nün görevden alınarak emekli olmasının ardından Adıyaman’a ataması yapan Düzce’nin Akçakoca İlçe Müftüsü Mehmet Taşçı, Adıyaman’da göreve başladı.


Mehmet Taşçı’nın göreve başlamasının ardından hayırlı olsun ziyaretleri başladı. İlçe müftülerinin ziyaretine ilişkin ziyaretten oldukça memnun olduğunu dile getiren Müftü Taşçı, bu ağır ve şerefli görevi ilçe müftüleriyle birlikte yürüteceklerini kaydetti.


Önceki gün Cuma hutbesinde konuşan İl Müftüsü Mehmet Taşçı, Adıyaman’a hizmet etmek için geldiğini en öncelikli çalışmalarından bir tanesinin 4-6 yaş Kuran kursları açmak olduğunu dile getirdi.




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