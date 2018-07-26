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26 Temmuz 2018 14:58

Adıyaman Müftüsü Taşçı hafızları tebrik etti

Genç hafızları makamında kabul eden Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşcı, hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencileri tebrik etti.

Adıyaman Müftüsü Taşçı hafızları tebrik etti

26 Temmuz 2018 14:58


Diyanet İşleri Başkanlığı Diyarbakır Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğün yapılan mülakat sonucunda 8’i erkek, 13 kız öğrenci hafızlık belgesi almaya hak kazandı. Adıyaman İl Müftülüğü bünyesinde eğitim öğretim faaliyetini sürdüren Adıyaman Bölge Yatılı Kur’an Kursu, Altınşehir ve Cüleyli Hoca Kız Kur’an Kursunda öğrenciler hafızlık eğitimi aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı Diyarbakır Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğünde yapılan mülakat sonucunda, 8 erkek ve 13 kız öğrenci başarılı olarak hafızlık belgelerini almaya hak kazandı.


Hafızları makamında kabul eden Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşçı, onları tebrik etti. Müftü Taşçı, “Ümmetin en hayırlıları sizsiniz. Çünkü sizler Allah’ın Kelamını tümünü ezberlediniz. Sizi yetiştiren hocalarınızı da tebrik ediyorum. Bölge Yatılı Kur’an kursumuzda 49 erkek, Altınşehir ve Cüleyli Hoca Kız Kur’an Kursumuzda 110 öğrencimiz olmak üzere toplam 159 öğrencimiz hafızlık eğitimi aldı. Hafız adayı çocuklarımız, Başkanlığımızın Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalamış olduğu protokol ile aynı zamanda okullarında akademik eğitimlerine de devam etmektedirler. Diğer zamanlarda öğreticilerimiz nezaretinde hafızlıklarını da yapmaktadır. Bu yıl 8 erkek, 13 kız öğrencimiz hafızlıklarını tamamlayarak mezun oldu. Öğrencilerimiz, ortalama bir ila bir buçuk yılda hafızlıklarını tamamladı. Gelecek yıllarda bu sayıyı arttırmak için öğretici arkadaşlarımızla yoğun bir çaba içerisindeyiz. Ben öğrenci ve onları yetiştiren öğreticilerimizi canı gönülden tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.




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