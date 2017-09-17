Adıyaman otogarında şüpheli valiz paniği

Bomba uzmanları tarafından kontrollü şekilde patlatılan valizden kıyafet çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman otogarı içerisinde bir bankın kenarına bırakılan valizden şüphelenen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde ve çevresinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. İncelemeler sonucunda konu bomba imha ekiplerini iletildi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı giydiği özel kıyafetler sonrası şüpheli valize fünye yerleştirdi. Valiz kontrollü bir şekilde patlatılırken, içerisinden kıyafetler çıktı.

Polis ekipleri patlatılan valizin sahibine ulaşmak için araştırma başlattı. Valiz muhafaza altına alınarak polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.