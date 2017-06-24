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24 Haziran 2017 16:13

Adıyaman protokolü şehitliği ziyaret etti

Adıyaman Valisi Abdullah Erin il protokolü ile birlikte şehitliği ziyaret ederek, şehitlerin mezarına karanfil bıraktı.

Adıyaman protokolü şehitliği ziyaret etti

24 Haziran 2017 16:13


Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan şehitlik ziyaretinde, İl Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü tarafından yapılan duanın ardından Adıyaman Valisi Abdullah Erin ve protokol üyeleri şehit mezarlarını tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı.


Duygulu anların yaşandığı şehitlikte bazı mezarların yanında Kur’an-ı Kerim okuyarak dua eden şehit yakınlarıyla sohbet eden Vali Abdullah Erin, şehit ailelerinin bayramını kutlayarak bir taleplerinin olup, olmadıklarını sordu.


Şehitlerimizin vatan uğruna fedakarlıklarını ve yaptıkları kahramanlığı hiçbir zaman unutmayacaklarını dile getiren Vali Abdullah Erin, “Milletimizin gönlünde şehitlerimizin her zaman müstesna bir yeri vardır. Ramazan Bayramı vesilesi ile şehitlerimizi bir kez daha şükran ve minnet duygularıyla anıyor, bütün şehit yakınlarımızın ve Adıyamanlı hemşehrilerimizin bayramını kutluyorum” dedi.


Şehitlik ziyaretine TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Valisi Abdullah Erin, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, AK Parti Adıyaman Milletvekillerinden Adnan Boynukara, İbrahim Halil Fırat, Salih Fırat, Garnizon Komutanı ve Askerlik Şube Başkanı Albay Davut Kulalar, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Dimez, Merkez İlçe Başkanı Hanifi Erdem, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, bazı kurum amirleri, askeri erkan ve şehit yakınları bulundu.




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