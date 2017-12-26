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26 Aralık 2017 17:06

Adıyaman protokolü Süryanilerin Noeli’ni kutladı

Adıyiman’da Vali Nurullah Naci Kalkancı beraberindeki il protokolü, Süryani Ortodoks Kilisesini ziyaret ederek, Süryanilerin Noeli’ni kutladı.

Adıyaman protokolü Süryanilerin Noeli’ni kutladı

26 Aralık 2017 17:06


Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve İl Emniyet Müdürü Metin Alper’le birlikte Hz. İsa’nın doğum günü olan Noel Bayramı dolayısıyla Adıyaman ve Çevre İlleri Süryani Ortodoks Kilisesini ziyaret ederek, Süryani vatandaşların Noel Bayramını kutladı. Mor Petrus ve Mor Pavlus Kilisesine gelişinde Vali Nurullah Naci Kalkancı’yı ve beraberindeki heyeti Süryani Bölge Metropoliti Melki Ürek karşıladı. Noel Bayramı dolayısıyla Vali Kalkancı ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Melki Ürek, Vali Kalkancı ve beraberindeki heyete kiliseye ait bölümleri gezdirerek, Mor Petrus ve Mor Pavlus Kilisesinin tarihçesi ve yapılan restorasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi. 1883 yılında kurulan kilisenin 134 yıllık tarihi bir geçmişe sahip olduğunu belirten Metropolit Melki Ürek, Kilisenin Adıyaman ve çevresinde 150 aileye hitap ettiğini söyledi. Adıyaman’ın tarih boyunca birçok farklı medeniyete ev sahipliği yaptığını dile getiren Vali Nurullah Naci Kalkancı, “Adıyaman, tüm renkleriyle herkesin bir arada, kardeşçe ve huzur içerisinde yaşadığı bir medeniyet ve barış kentidir. Bu bereketli topraklarda Süryani vatandaşlarımıza farklı dil ve inanç noktasında asla ayrım yapmıyoruz. Onları şehrimizin bir mozaiği ve zenginliği olarak görüyoruz. Bu hoşgörü ortamını bozmak isteyenlere de hiçbir zaman fırsat vermeyeceğiz. Metropolitimizin şahsında tüm Süryani vatandaşlarımızın Noel Bayramını ve yaklaşan yeni yılını kutluyor, bu bayramın birlik, beraberlik, kardeşlik ve dünya barışına vesile olmasını diliyorum” dedi.




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