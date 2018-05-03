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03 Mayıs 2018 17:18

Adıyaman Sağlık Müdürlüğü Nemrut Dağında farkındalık oluşturdu

2 Mayıs Dünya Astım Günü etkinlikleri kapsamında “Astımınızla Sağlıklı Yaşayabilirsiniz” teması ile halkı bilinçlendirmek amacıyla gezi düzenlendi.

Adıyaman Sağlık Müdürlüğü Nemrut Dağında farkındalık oluşturdu

03 Mayıs 2018 17:18


Astım hastalığıyla ilgili farkındalığının artırılması ve bilgilendirilmesi amacıyla Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar Birimi tarafından Cendere Köprüsü, Arsemia ve Nemrut Dağına gezi düzenlendi. Konu hakkında açıklama yapan Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. H. Mustafa Kutlu, “Astım akciğer içi hava yollarında daralmaya neden olan ve alevlenmeler (ataklar) ile seyreden müzmin (kronik) bir akciğer hastalığıdır. Hava yollarındaki bu daralmanın nedeni mikrobik olmayan bir tür iltihap nedeniyle hava yolu duvarının şişmesidir. Hastalık tekrarlayan nefes darlığı, nefes alıp verirken ortaya çıkan hırıltı, hışıltı, ıslık sesi, göğüste baskı hissi ve öksürük gibi belirtilerle kendini gösterir. Dünyada olduğu gibi, ülkemizde de bu hastalığın tedavisi ile ilgili gerekli her türlü ilaç ve malzeme bulunmaktadır. Uygun ilaç tedavisiyle astımlılar iş ve okul dahil günlük yaşamlarına, hastalık nedeni ile herhangi bir kısıtlanma olmadan devam edebilirler. Vatandaşlarımıza kronik hava kirliliği olan kapalı alanlardan ve trafikten uzak durmaları, temiz hava olan dış alanlara çıkmaları yönünde teşvik edilmesi gerekmektedir” diye konuştu.




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