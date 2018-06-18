Adıyaman sağlıkta cazibe merkezi haline geldi

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek, burada Sağlık Müdürü Erdoğan Öz ve Hastane Başhekimi Fatih Doğan’dan sağlık hizmetleriyle ilgili bilgi aldı. Beraberinde Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ve İl Başkanvekili Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ve Gençlik Kolları Başkanı Oğuz Mutlu ile birlikte hastaneye giden TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın’a hasta yakınları yoğun ilgi gösterdi.

Adıyaman’a yapılan sağlık yatırımlarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Ahmet Aydın, 2002’den bu güne kadar önemli sağlık yatırımlarının yapıldığına vurgu yaptı.

Hastanenin yer seçiminden, projesinin yapılmasına kadar adım adım takip ederek neticelendirdiklerini ve bu eseri görünce çok mutlu olduğunu kaydeden Ahmet Aydın, “Bu eseri gördükçe bu eserden istifade edenleri gördükçe, ondan hayır duasını aldıkça, enerjimiz de katlanarak artıyor. Kilometreyi sıfırlayarak adeta yeniden doğuyoruz. Bugün sağlık noktasında Adıyaman bölgenin ‘cazibe merkezi’ konumuna geldi. Bütün ilçelerimizde bir hastane yaptık. Sincik, Gerger, Tut’un temelleri atılmış, çürümeye bırakılmıştı. Tut, Samsat dahil bütün ilçelerimizde yeni ve modern hastaneler yaptık. Göçeri’ye dahi 10 yataklı bir entegre hastane yaptık. Sağlık merkezleri. aile sağlık merkez ve sağlık ocakları yaptık. Personel sayısında özellikle hekim başta olmak üzere yardımcı personel sayısında 5 kata yakın artış oldu” dedi.

Geçmişte hastaların başka illere sevk esnasında hayatını kaybettiğinin altını çizen Aydın, “Geçmişte hastalarımız Malatya Turgut Özal Araştırma Hastanesine, Adana Balcalı Hastanesine sevk edilirken yolda can verirdi. Diğer illere sevk edilen hasta ve hasta yakınları per perişan olurdu. Ama şimdi görüyoruz ki, artık çok spesifik konular hariç hasta sevkleri yüzde 67’nin üzerinde azaldı. Tam tersine dışarıdan Adıyaman sevk alıyor. 2016’da dışarıdan 18 bin vatandaşımız, 2017’de 32 bin vatandaşımız dışarıdan Adıyaman’a gelerek tedavi olmuş. Adıyaman’da ambulans bulunamazken şimdi uçak ambulanslar, helikopter ambulanslar hizmet veriyor” diye konuştu.

Yeni sağlık yatırımlarından bahseden Aydın, “Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanemizin hemen yanına 300 yataklı kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesi yapıyoruz. Yine eski hastaneni yerine yeni bir hastane programa aldı ki orası nüfusunun çok olduğu bir bölgemiz ve oradaki bölgenin de talebi o yöndeydi. Oraya da yeni 150 yataklı yine o da 200 yatak girebilecek kapasitede bir hastane programı aldık. Hem oradaki bölge halkı hem esnaflarımız de çok arzu ediyordu. İnşallah modern bir hastane orada yapacağız. Çelikhan Hastanemiz eskidi diye 40 yataklı yeni bir hastane temelleri atıyoruz. Kahta’ya ayrı diş hastanesinin yakında temellerini atacağız. Bütün ilçelerimizde sağlık konusunda yapılabilecek her ne varsa onu yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Şimdi bugün Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bölgede olmayan servislerimiz, merkezlerimiz var mesela kornea nakil ünitesi. Yada Türkiye’de ilk yara bakım ünitesi bu hastanede açıldı. Hekim sayısında ciddi artışlar yaptık. 2002’de toplamda Adıyaman’da bin 921 sağlık personeli varken şu anda 7 binin üzerinde sağlık personeli hizmet veriyor. Sadece Eğitim ve Araştırma Hastanesinde son 3 yılda 80 hekimden sayıyı 384 hekime çıkardık Yatak sayımız 545 iken, şu anda nitelikli tam donanımlı bin 339 yatak sayısına ulaştık” ifadelerini kullandı.

Dertlerinin millete hizmet etmek olduğuna dikkat çeken Aydın, “Bizim derdimiz millete hizmet etmek. Sağlığın insan için ne anlam ifade ettiğini çok iyi biliyoruz. Bu anlamda da gerçekten muazzam yatırımlara devam edeceğiz. Yeni dönemde de yeni yatırımlarla birlikte kaliteyi artıracağız. Başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Sağlık Bakanlarımıza hassaten teşekkür ediyorum. Yine yerel ölçekte İl Sağlık Müdürümüz ve Başhekimimize, bütün sağlık camiasına teşekkür ediyorum. Adıyaman hizmetin en iyisine layık. Yeni yatırımlarla birlikte 40-50 yıllık bir sağlık yatırımını şimdiden yapmış olacağız. Şu ana kadar Adıyaman’a 15 yılda 14 milyarlık yatırım yapmışız. Bizden önce bu şehre yıllık 10 milyon yatırım yapılırken, şu anda biz Adıyaman’da sadece sağlık açısından 711 milyonluk bir yatırım yapmışız” diye açıklamada bulundu.