Adıyaman Sivil Toplum Kuruluşları Platformu basın açıklaması yaptı

Adıyaman Demokrasi Parkında toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri önceki gün ulusal bir gazetede “Terörün Finans Kaynağı” başlıklı habere basın açıklaması yaparak tepki gösterdi.

Adıyaman Sivil Toplum Kuruluşları Platformu adına basın açıklaması yapan Askon Adıyaman Şube Başkanı Mahmut Çelik, “Bugün bu meydanda Adıyaman’ımızın içine çekilmeye çalışıldığı girdabı konuşmak üzere bir araya geldik. Bildiğiniz gibi ulusal bir basın kuruluşu ilimizin de en önemli geçim kaynağı olan tütünü terörün finans kaynağı olarak göstermiş, bu sebeple ilimiz de töhmet altında kalmıştır.

Devletin her daim yanında olan ve bu duruşunu açıkça ortaya koymaktan hiçbir zaman çekinmeyen ilimizin güzel insanları böyle bir itamı asla hak etmemektedir. Ayrıca ilimizin en önemli geçim kaynağı olan tütün konusunda sağlıklı bir bilgi edinmeden ulusal çapta bir haberle halkımızın ekonomik dengesini bozmaya kimsenin hakkı olamaz. Şurası çok iyi bilinmelidir ki tütün sadece ilimizin değil bölgemizde terörün panzehiri olan ekonomik kalkınmanın motoru yine tütündür.

Bununla birlikte devletimizin tütünümüzü yanlış amaçlarla teröre alet etmeye çalışanlara karşı alacağı tedbirleri önemsiyoruz. Bu amaçla tütünümüzün vergilendirilmesi ve kayıt altına alınması çalışmaları konusunda bizlerde üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu siz değerli basın kuruluşlarımız aracılığıyla deklare ediyoruz.

Çözümün gelir kaynağımızı yok etmek değil devletimizin kontrolünde herkese fayda sağlayacak şekilde ilimize ve ülkemize katma değer kazandıran ekonomik bir değere dönüştürmek olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Mahmut Çelik açıklamasının devamında, “Ülkemizin saygın basın kuruluşlarının sadece reyting kaygısıyla ülkemizin ve ilimizin ekonomisine önemli bir katkı sağlayan tütünümüzü hazırcı bir yaklaşımla durum ihanet değilse en hafif haliyle büyük bir gaflet halidir. Böyle sorumsuz bir davranışın bir an önce telafi edilmesi sorumluluk sahibi basın kuruluşlarının önceliği olmalıdır. Bizlerde malum basın kuruluşunun derhal bu hatasını düzeltmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.