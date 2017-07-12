Adıyaman STK Platformundan 15 Temmuz açıklaması

Özel bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen basın açıklamasında şehitlere rahmet dilenirken hain darbe planı yapanlara ise tepki gösterildi. Adıyaman Sivil Toplum Kuruluşları Platformu adına düzenlenen basın açıklamasını okuyan Birlik Vakfı Adıyaman Şube Başkanı Yusuf Durmuş, “Tam bir yıl önce FETÖ terör örgütü ve bu hain örgütün yurtiçi ve yurt dışında destekçileri tarafubdabn cennet vatanımız üzerinden gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişimini lanetlemek, halkımızın bu hain girişimi konusundaki hassasiyetini paylaşmak ve vatanımızın parçalanmasını hedefleyen bu hain girişimin gerçekleştiği 15 Temmuz tarihinin unutulmaması için katkıda bulunmak için bir araya geldik. Adıyaman Sivil Toplum Kuruluşları Platformu olarak bu hain girişimi ve bu girişimi gerçekleştirenleri en keskin ifadelerle lanetliyor ve devletimizin bu hain örgüt ile işbirlikçilerine karşı vermiş olduğu mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz. Adıyaman Sivil Toplum Kuruluşları Platformu olarak bizler bu mücadelede üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye hazırız” ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasına, Adıyaman’da, faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ile üyeleri katıldı.