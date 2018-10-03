Adıyaman Tabip Odasından öldürülen doktor ile ilgili açıklama

Adıyaman Tabip Odası İstanbul'da çalıştığı özel hastanede silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Dr. Fikret Hacıosman için basın açıklaması düzenledi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yapılan basın açıklamasına, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan, Adıyaman Tabip Odası Başkanı Mehmet Necip Gürlevik, aile hekimleri, hastane görev yapan doktor ve sağlık çalışanları ile çok sayıda oda üyeleri katıldı.

Hayatını kaybeden Dr. Fikret Hacıosman'ın yakınlarına ve bütün hekimlere bağ sağlığı dileyerek açıklama yapan Başkan Mehmet Necip Gürlevik, “Bugün bir meslektaşımızın daha silahlı saldırı sonucu kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Psikiyatri Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman dün öğle saatlerinde İstanbul'da çalıştı özel hastanede eski hastası olduğu iddia edilen bir kişinin silahlı saldırısı sonucu başından ağır yaralandı ve gece saatlerinde yoğun bakımda verdiği yaşama tutunma mücadelesini kaybederek aramızdan ayrıldı.

Ülkemize sağlık çalışanları her gün onlarca kez şiddet yaşamaktadır. Sağlıkta şiddet dalgası az olmaktan bir yana hızlanmakta, yaygınlaşmakta meslektaşımızın silahla yaralanma, öldürülmeye varan infial oluşturucu boyutlar kazanmaktadır. Türk Tabipler Birliği, sağlıkta şiddetin nedenleri ve çözüm yollarını kamu ile paylaşmış her şiddet vakasında yetkileri bir kez daha göreve çağırmıştır. Şiddeti önlemede daha etkili olacak caydırıcı niteliğe sahip cezalar öngören yasa tasarıları hazırlanmış bunların TBMM'de kabul edilmesi için çaba sarf edilmiştir. Sorunun çözümü için ortak çalışma grubu kurulması önerilmiştir. Ne yazık ki bakanlık randevu taleplerini yanıt verme nezaketinden bile uzak, duyarsız ve etkisiz tutumuna sürdüre gelmektedir. Bir arkadaşımızın görevi başında kaldırım taşıyla yaralanmasının ardından 28 Temmuz 2018'de 28 tabip odasının yöneticiler ile birlikte Türk Tabipler Birliği Şanlıurfa'da şiddete karşı bildirge açıklamış eş zamanlı olarak bütün tabip odalarının katılımıyla bir gazete ilanı verilerek soruna kamuoyunun ve siyasi iktidarların dikkat çekilmiştir” dedi.

Hastanelerdeki güvenlik önlemlerinden de bahseden Başkan Gürlevik, “Bir hekimin hastane içerisinde ateşli silahla öldürülmesi sağlık kuruluşundaki güvenlik önlemlerinin yetersizliğine artık göz ardı edilemeyecek ve erteleneyemeyecek acil bir sorun olduğunu apaçık göstermektedir. Hem hastane yöneticileri hem de kamu idaresi bu sorunu ivedilikle çözmekte sorumludur. Sağlık çalışanları ve Türk Tabipleri Birliği görece basit önlemler ile bile engellenebilecek olan şiddet vakalarına karşı tahminlerinin çoktan kaybetmiştir. Silahın sağlık kuruluşlarına sokula bilmesi karşısında başta kamu otoritesi olmak üzere bütün toplum silahlanmanın normal bir olduğu gibi görünmesini sosyal bir sorun olarak ele alınmalıdır. Bireysel silahlanma zaman kaybetmeden kontrol altına alınmalıdır. Tabip odalarının ve Türk Tabipleri Birliğinin aklı ve yüreği hekimlerle birliktedir. Sağlıkta şiddetin kanıksanmasını kabul etmeyeceğiz ve onu durdurana kadar mücadelemizi devam edeceğiz. Sorunu ve çözüm yollarını ele almak için TBMM başkanı ve sağlık bakanı ile acil görüşme talebimizi kamuoyu önünde kendilerine bir kez daha iletiyoruz. Şiddetin ve diğer sorunlarımızın çözümü için Sağlık Bakanlığı ile birlikte bir çalışma grubu oluşturulmasına ortak akla inanmanın ve meslek örgütlerini merkeze alan çağdaş demokrasi anlayışının bir gereği olarak görüyoruz ve bu talebimizi yeniliyoruz.

Sağlıkta şiddetin engellenmesi için TBMM'ye sunduğumuz yasa teklifinin yeni yasama döneminde ivedilikle yaşama geçirilmesini bekliyoruz” diye konuştu.