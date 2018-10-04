Adıyaman tanıtım günlerine hazırlanıyor

Adıyaman, sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal güzellikler ile yerel dinamikleri harekete geçirmek amacıyla merkezi İstanbul'da 18-22 Ekim 2018 tarihleri arasında Yenikapı'da düzenlenecek olan tanıtım günlerine hazırlanıyor.

Adıyaman Dernekler Federasyonunun organizatörlüğünde yapılacak olan tanıtım günlerinin İstanbul'da güzel bir şekilde geçmesini sağlamak amacıyla valilik makamında Vali Nurullah Naci Kalkancı başkanlığında bir toplantı yapıldı.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Adem Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Sait Kutlu, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, bazı kurum amirleri, Adıyaman Dernekler Federasyonu ve Adıyamanlılar Vakfının Yöneticileri ile STK Başkanları katıldı.

Gerçekleşen toplantıda, Adıyaman Dernekler Federasyonunun organizesinde düzenlenecek tanıtım günleri ile ilgili organizatör firma tarafından bir sunum yapıldı.

Adıyaman sahip olduğu tüm değerlerin bir bütün olarak tanıtılması amacıyla Adıyaman Dernekler Federasyonu organizasyonunda İstanbul Yenikapı'da düzenlenecek olan tanıtım günlerine valiliğin ve diğer kurumların katılımcı olarak stant açacaklarını dile getiren Vali Kalkancı, “Adıyaman'ın tanıtımına dönük bu tür organizasyonları önemsiyoruz. Etkinliklerin başlanacağı ilk günden son güne kadar farklı etkinliklerle ilimizi en iyi şekilde tanıtarak, Adıyaman'ın bağrındaki güzellikleri medeniyetlerin beşiği İstanbul'daki hemşerilerimizle ve İstanbullularla paylaşacağız” diye konuştu.