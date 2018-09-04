Adıyaman turizmi film ve dizi çekimleri ile gelişecek

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, sinema, dizi ve televizyon filmlerinin, çekildiği yerlerin doğal ve tarihi yapısını yansıtması ile beraber aynı zamanda da çekimlerin yapıldığı şehirlerin turizmdeki imajını da olumlu yönde etkilediğini söyledi.

Milletvekili Toprak, “Sinema, dizi ve televizyon filmlerinin çekildiği yerlerin tarihi kültürünü, doğal yapısını yansıtması ile beraber aynı zamanda da çekimlerin yapıldığı şehirlerdeki turizm sektörünü de olumlu yönde etkiler. Sinemaların, dizilerin ve filmlerin turizm ve ekonomi açısından çekimlerin yapıldığı yerlere sağladıkları kazanç çok büyük rakamlara ulaştığını görüyoruz. Biz de Adıyaman turizmi için kollarımızı sıvadık. Bu anlamda Adıyaman’ın tarihi, inanç ve kültür turizmi için bazı ulusal film yapımcıları ve turizm acenteleri ile toplantı gerçekleştirdik. Film ve dizi turizmi bugün ülkemiz için yeni bir fırsattır. Sinema, film ve televizyon dizilerinin Adıyaman’ın tarihi yerlerinde çekilmesi ile ilimizin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum” diye konuştu.