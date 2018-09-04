Diğer
Kategoriler
04 Eylül 2018 16:17

Adıyaman turizmi film ve dizi çekimleri ile gelişecek

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Adıyaman turizmi ile ilgili ulusal bazlı film yapımcıları ve turizm acenteleri ile toplantı gerçekleştirdi.

Adıyaman turizmi film ve dizi çekimleri ile gelişecek

04 Eylül 2018 16:17


AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, sinema, dizi ve televizyon filmlerinin, çekildiği yerlerin doğal ve tarihi yapısını yansıtması ile beraber aynı zamanda da çekimlerin yapıldığı şehirlerin turizmdeki imajını da olumlu yönde etkilediğini söyledi.


Milletvekili Toprak, “Sinema, dizi ve televizyon filmlerinin çekildiği yerlerin tarihi kültürünü, doğal yapısını yansıtması ile beraber aynı zamanda da çekimlerin yapıldığı şehirlerdeki turizm sektörünü de olumlu yönde etkiler. Sinemaların, dizilerin ve filmlerin turizm ve ekonomi açısından çekimlerin yapıldığı yerlere sağladıkları kazanç çok büyük rakamlara ulaştığını görüyoruz. Biz de Adıyaman turizmi için kollarımızı sıvadık. Bu anlamda Adıyaman’ın tarihi, inanç ve kültür turizmi için bazı ulusal film yapımcıları ve turizm acenteleri ile toplantı gerçekleştirdik. Film ve dizi turizmi bugün ülkemiz için yeni bir fırsattır. Sinema, film ve televizyon dizilerinin Adıyaman’ın tarihi yerlerinde çekilmesi ile ilimizin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    39°C
  • Perşembe
    Sıcak
    32°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç