Diğer
Kategoriler
17 Mayıs 2018 14:19

Adıyaman tütünü serbestçe piyasaya sürülebilecek

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, çıkarılan kanun ile birlikte Adıyaman tütününün piyasaya serbestce arz edileceğini söyledi.

Adıyaman tütünü serbestçe piyasaya sürülebilecek

17 Mayıs 2018 14:19


Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, sarmalık kıyılmış tütünlere bir takım cezalar getiren ve 1 Temmuz 2018 tarihinde yürürlüğe girecek olan tütün yasasının 1 yıl ertelenmesinin tütün üreticilerini rahatlattığını kaydetti.


Başkan Mehmet Salih Şahan, “1 Temmuz 2018 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanan tütün yasasının 1 yıl ertelenmesi bizleri oldukça sevindirmiştir.Sarmalık kıyılmış tütün yönetmeliğinin çıkartılması ve kooperatifleşmeyi sağlamak ve daha sağlam bir zemine oturtulabilmesi için bizlere tanınan bu süre gerçekten çok önemlidir. Tütün yasasının 1 yıl ertelenmesi ve bunun yanı sıra tesis kurmak için maliyeti oldukça yüksek olan tam teşekküllü ve yeni teknoloji şartının kaldırılması, tesis kurulumundaki önemli engellerden birini kaldırmış bulunmaktadır.İnşallah vergi boyutunda da böylesine güzel gelişmeler yaşayacağız ve tütünümüzü serbestçe piyasaya arzını sağlayacağız” dedi.


Şahan, “Sarmalık kıyılmış tütünümüzün önündeki engelleri bir bir aşıyoruz. İnşallah yakın süreçte vergi boyutunu da aşacağımızın inancındayım. Bu konuda bizlere hiçbir zaman desteğini esirgemeyen ve önümüzdeki engelleri aşmamızı sağlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Ahmet Aydın’a, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ve şükranlarımı sunarım” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    34°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç