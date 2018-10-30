Adıyaman Uluçınar Derneği kuruldu

İstanbul'daki Adıyamanlı iş adamları ve farklı dernek başkanlarının bir araya gelerek oluşturdukları Adıyaman Uluçınar Derneği düzenlenen basın toplantısı ile kuruluşunu resmen açıkladı.

Derneğin genel merkezinin İstanbul'da olduğu bildirilen Adıyaman Uluçınar Derneği, Adıyaman'ın kültür mozaiğini ve medeniyetini genç nesillere aktarmayı hedefliyor.

Adıyaman'daki farklı dernek başkanlarının da destek verdiği Adıyaman Uluçınar Derneği, sivil toplum kuruluşları arasında da bir gönül köprüsü oluşturarak tüm hemşerilerin acısını ve sevincini paylaşmak için inisiyatif aldıkları öğrenildi.

Bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Uluçınar Kurucu Dernek Başkanı Mustafa Karataş, özellikle İstanbul'daki hemşerilerin bir araya gelmesi için gönül köprüsü olamaya talip olduklarını söyledi.

Derneğin kuruluşu amacı ile ilgili bir açıklama yapan Kurucu Dernek Başkanı Mustafa Karataş, “Derneğimizi kurmaktaki temel hedefimiz hem bireysel olarak hem de STK olarak bir gönül köprüsü olmayı hedefliyoruz. Bizim için farklı STK'ların olması bir zenginliktir. Bizler İstanbul'daki hemşerilerimizle bir araya gelerek iyi ve kötü günlerimizde acımızı ve sevincimizi paylaşacağız. Hepimizin ortak sevdası Adıyamanlı olmaktır. Bu duygu aynı zamanda da hepimizin ortak heyecanıdır. Zaten bizi bir araya getiren bu heyecanımızdır. Adıyaman'dan binlerce kilometre uzakta da olsak, kendi medeniyetimizi ve o güzel kültürümüzü bu topraklarda yaşamak, yeni nesillere aktarabilmek siz değerli hemşerilerimizin katkılarıyla mümkün olacaktır. Bu anlamda İstanbul'da da, Adıyaman'da da tüm hemşerilerimizi bir arada görmek hepimizi mutlu edeceğine inanıyorum. Dernek olarak yapılacak etkinlerimizde gençlerimize kültür ve medeniyetimizi tanıtmak hepimizin görevidir. Düğünlerimizde, cenazelerimizde, birbirimizi asla yalnız bırakmayacak yani iyi veya kötü günlerimizde, acımızı ve sevincimizi paylaşarak birbirimize destek olacağız. İstanbul gibi metropol bir şehirde, memleketten uzakta yaşamak, bizi yalnızlığa itmemeli. Aksine birbirimize kenetlenerek daha sağlam bağlarla bağlamalıdır” ifadelerini kullandı.