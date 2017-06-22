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22 Haziran 2017 15:46

Adıyaman Üniversite İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi yeni öğrencilerini bekliyor

Adıyaman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2017-2018 eğitim öğretim yılında da hem akademiye hem de alana yönelik kaliteli bireyler yetiştirmeyi planlıyor.

Adıyaman Üniversite İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi yeni öğrencilerini bekliyor

22 Haziran 2017 15:46


Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seyit Temir, fakülte ile ilgili bilgiler vererek, kaliteli eğitim vermek ve kaliteli mezunlar yetiştirmek anlayışıyla hareket ettiklerini belirtti.


Prof. Dr. Temir, pratik ve teorik eğitimi birlikte sunduklarını bunun da öğrencilerin mezun olduktan sonra iş bulmalarını kolaylaştırdığına dikkat çekerek, özellikle işletme, maliye ve iktisat alanlarındaki öğrencilere eğitimleri süresinde gerçek iş ortamında uygulamalı eğitim sunduklarını ifade etti.


Prof. Dr. Seyit Temir, Adıyaman Üniversitesinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin bölümlerinde eğitim gören öğrencilerin, sorgulayıcı, araştırmacı ve toplumsal duyarlılığı yüksek bireyler olarak, özgür ve özgün düşünebilen, yenilikçi yaklaşımlara açık, yaşadığı çevre ve toplumsal sorunlarla ilgili çözümler üretebilen, analitik düşünebilen, etik değerler çerçevesinde her türlü düşünceyi saygı ve hoşgörü ile karşılayabilen mezunlar olarak yetiştirilmesine önem veriyoruz.


Üniversitemiz eğitim görmek için ülke genelindeki sayılı üniversitelerden biridir. Gerek sosyal imkanlar gerekse de eğitim düzeyi anlamında kendinden önce kurulmuş birçok üniversiteyi gelişmişlik anlamında geride bırakmış bir üniversiteyiz. 2017-2018 eğitim öğretim yılında üniversitemize kayıt yaptırmak için gelecek olan öğrenci ve aileleri bunlara bizzat şahit olacaklardır. Bizim amacımız topluma faydalı bireyler yetiştirmektir” dedi.




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