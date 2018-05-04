Adıyaman Üniversitesi 9. Şanlıurfa Üniversite Kariyer Günlerinde

Şanlıurfa Üniversite Kariyer Günleri" fuarına katıldı.

Yükseköğretim derecesinde eğitim almayı planlayan gençlere yönelik gerçekleştirilen fuarın açılışı Şanlıurfa il protokolü tarafından yapıldı. Kariyer Günlerinde Adıyaman Üniversitesi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Dış İlişkiler Birimi tarafından temsil edildi.

Şanlıurfa Piazza Alışveriş Merkezinde gerçekleştirilen fuarda, ziyaretçilere Adıyaman Üniversitesi tanıtılarak akademik birimler ve öğretim programları hakkında bilgiler verildi. Geniş bir katılımla gerçekleştirilen kariyer günleri fuarında üniversite eğitim, öğretim ve araştırma, geliştirme imkanları ile öğrencilere sağlanan imkanlar ziyaretçilerin bilgisine sunuldu.

Etkinlik ile ilgili değerlendirmede bulunan Adıyaman Üniversitesi stant görevlileri, "Geniş bir katılımla gerçekleştirilen 9. Şanlıurfa Üniversite Kariyer Günlerinde üniversitemiz standı büyük ilgi gördü. Üç gün boyunca standımız ziyaretçilerine üniversitemizdeki eğitim, öğretim ve araştırma-geliştirme anlamında öğrencilere sağlanan imkanlar ile ilgili bilgiler verdik. Anlattıklarımız misafirlerimizi oldukça etkiledi. Bizzat gelerek üniversitemizi ziyaret etmelerini ve anlatılanları kendi gözleriyle de görmelerini istedik. Gösterilen ilgi bizleri ziyadesiyle memnun etti” diye konuştu.