Diğer
Kategoriler
04 Mayıs 2018 12:23

Adıyaman Üniversitesi 9. Şanlıurfa Üniversite Kariyer Günlerinde

Adıyaman Üniversitesi, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "9.

Adıyaman Üniversitesi 9. Şanlıurfa Üniversite Kariyer Günlerinde

04 Mayıs 2018 12:23

Şanlıurfa Üniversite Kariyer Günleri" fuarına katıldı.


Yükseköğretim derecesinde eğitim almayı planlayan gençlere yönelik gerçekleştirilen fuarın açılışı Şanlıurfa il protokolü tarafından yapıldı. Kariyer Günlerinde Adıyaman Üniversitesi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Dış İlişkiler Birimi tarafından temsil edildi.


Şanlıurfa Piazza Alışveriş Merkezinde gerçekleştirilen fuarda, ziyaretçilere Adıyaman Üniversitesi tanıtılarak akademik birimler ve öğretim programları hakkında bilgiler verildi. Geniş bir katılımla gerçekleştirilen kariyer günleri fuarında üniversite eğitim, öğretim ve araştırma, geliştirme imkanları ile öğrencilere sağlanan imkanlar ziyaretçilerin bilgisine sunuldu.


Etkinlik ile ilgili değerlendirmede bulunan Adıyaman Üniversitesi stant görevlileri, "Geniş bir katılımla gerçekleştirilen 9. Şanlıurfa Üniversite Kariyer Günlerinde üniversitemiz standı büyük ilgi gördü. Üç gün boyunca standımız ziyaretçilerine üniversitemizdeki eğitim, öğretim ve araştırma-geliştirme anlamında öğrencilere sağlanan imkanlar ile ilgili bilgiler verdik. Anlattıklarımız misafirlerimizi oldukça etkiledi. Bizzat gelerek üniversitemizi ziyaret etmelerini ve anlatılanları kendi gözleriyle de görmelerini istedik. Gösterilen ilgi bizleri ziyadesiyle memnun etti” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç