Adıyaman Üniversitesi Adıyamanlıları bekliyor

Adıyaman Evi, Minyaman, nostaljik ekmek fırını, seyir terası ve içinde yer alan kale çayevi, Cendere Köprüsü, Nemrut Dağı minyatürü, Perre Antik Kenti minyatürü gibi Adıyaman’ın tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra stadyumu, kapalı spor salonu, fitness salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, kapalı futbol sahaları, gözlemevi, turizm uygulama oteli ve yeni açılan üniversite camisi gibi pek çok sosyal, kültürel ve sportif tesisi de bünyesinde barındıran Adıyaman Üniversitesi, öğrenci ve mensuplarının yanı sıra vatandaşlarda bu hizmetlerden faydalanabiliyor. Adıyaman Üniversitesinin halkıyla iç içe olmak istediğini ve şehre katkısının yadsınamaz olduğunun altını çizen Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü,, “Üniversite olarak eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme faaliyetlerine olduğu kadar topluma hizmet faaliyetleri kapsamında kültürümüzü yaşatmaya, tanıtmaya ve aktarmaya da gönüllüyüz. Adıyaman Üniversitesi, başta komşu iller olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından öğrenciler tarafından tercih ediliyor. Bu nedenle bizler kültürümüzü yaşatmak, tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmakla yükümlüyüz. Bu görevimizi icra ederken halkımızla iç içe olmayı da istiyoruz. Kapılarımız, güvenlik bazında, halkımıza aralanmıştır. Vatandaşlarımızın gerek kültürel değerlerimizi gerekse de sportif tesislerimizi görerek bunlardan istifade etmelerini istiyoruz. Kendilerini üniversitemizde misafir etmeye hazır olduğumuzu da bildirmek istiyoruz” diye konuştu.