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12 Eylül 2017 14:22

Adıyaman Üniversitesi BESYO Öğrencisi Türkiye’yi Tiran’da temsil edecek

Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Öğretmenlik 1.

Adıyaman Üniversitesi BESYO Öğrencisi Türkiye’yi Tiran’da temsil edecek

12 Eylül 2017 14:22

sınıf öğrencisi Milli Sporcu Melike Günal, Çorum’da düzenlenen 23 Yaş Altı Gençler Türkiye Halter Şampiyonası elemelerinde şampiyon oldu.


36 ilden 209 erkek ve 95 kadın olmak üzere toplam 304 sporcunun katıldığı yarışmalarda 90 kilogramda yarışan, koparmada 80 kilogramda, silkmede ise 95 kilogram kaldıran Günal, Arnavutluk’un Tiran kentinde yapılacak olan Avrupa Halter Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek. Elde ettiği başarıdan dolayı mutlu olduğunu belirten Günal, “İnşallah Avrupa Şampiyonu olarak hem ülkemin hem ilimin hem de üniversitemin ismini duyuracağım. Emeği geçen başta aileme ve hocalarıma teşekkür ediyorum” dedi.




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