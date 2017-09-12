Adıyaman Üniversitesi BESYO şampiyonlar yetiştirmeye devam ediyor

sınıf Öğrencisi Milli Sporcu Nisanur Özkalaycı şampiyon oldu.

Adıyaman Gençlik ve Spor Kulübü adına şampiyonaya katılan ve gösterdiği performansla yediden yetmişe herkesin beğenisini kazanan Özkalaycı, gerek Adıyaman’a, gerekse de Adıyaman Üniversitesini en iyi şekilde temsil etti. Başarısından dolayı öğrencilerini tebrik eden Adıyaman Üniversitesi BESYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Fatih Murathan, “Öğrencimiz Nisanur Özkalaycı Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen gençler açık eskrim şampiyonasında şampiyon olarak göğsümüzü kabartmıştır. Başarılarının devamını diliyorum. ADYÜ BESYO olarak şampiyonlar yetiştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Şampiyon sporcu Özkalaycı ise, “Kıymetli hocalarıma emekleri için teşekkür ediyorum. Daha büyük başarılara imza atmayı hedefliyorum” diye konuştu.