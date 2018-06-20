Adıyaman Üniversitesi Cami Selçuklu mimarisi ile süslenecek

Adıyaman Üniversitesi Merkez Külliyesi içerisinde 10 bin metrekarelik alanda 750 metrekare oturum alanına sahip ve Selçuklu-Osmanlı mimarisinin bir sentezi olarak inşa edilen caminin çevre düzenlemesinin arından eşsiz bir görünüme sahip olacağı belirtildi.

Cami bünyesine 2 adet Selçuklu yıldızı, 2 adet cami maketi, bazalt taş kaplamalar, 3 adet kamelya ve 2 adet havuz katmayı planlayan görevliler, ihalenin 1 aya kadar sonuçlanacağını ve 3 ay sürecek olan çalışmaların arından Adıyaman Üniversitesi Caminin yeni görüntüsüne sahip olacağını vurguladılar.

Konuyla ilgili açıklama yapan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, üniversite camisini ibadete açmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Gönüllü, “Uzun uğraşlar sonucu üniversitemize gerek fiziki yapısı gerekse de manevi havası bakımından oldukça güzel bir cami kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sırada çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları var. İnşallah kısa zaman içerisinde gerçekleştirilecek olan çalışmalar kapsamında insanlar daha ferah bir ortamda huzur ve sükun içerisinde ibadetlerini yerine getirecekler” diye konuştu.

ADYÜ Camii Peyzaj çalışmalarının Adıyaman Üniversitesinin kendi imkanlarıyla gerçekleştireceğinin söyleyen Rektör Gönüllü, peyzaj anlamında da üniversite ve Adıyaman Üniversitesi Camisine yakışan bir hazırlık yaptıklarını belirtti.