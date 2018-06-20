Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2018 09:55

Adıyaman Üniversitesi Cami Selçuklu mimarisi ile süslenecek

Adıyaman Üniversitesi Merkez Külliyesi içerisinde yapımı tamamlanarak ibadete açılan ADYÜ Caminin çevre düzenleme işi hazırlanan projenin ardından ihaleye çıktı.

Adıyaman Üniversitesi Cami Selçuklu mimarisi ile süslenecek

20 Haziran 2018 09:55


Adıyaman Üniversitesi Merkez Külliyesi içerisinde 10 bin metrekarelik alanda 750 metrekare oturum alanına sahip ve Selçuklu-Osmanlı mimarisinin bir sentezi olarak inşa edilen caminin çevre düzenlemesinin arından eşsiz bir görünüme sahip olacağı belirtildi.


Cami bünyesine 2 adet Selçuklu yıldızı, 2 adet cami maketi, bazalt taş kaplamalar, 3 adet kamelya ve 2 adet havuz katmayı planlayan görevliler, ihalenin 1 aya kadar sonuçlanacağını ve 3 ay sürecek olan çalışmaların arından Adıyaman Üniversitesi Caminin yeni görüntüsüne sahip olacağını vurguladılar.


Konuyla ilgili açıklama yapan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, üniversite camisini ibadete açmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.


Gönüllü, “Uzun uğraşlar sonucu üniversitemize gerek fiziki yapısı gerekse de manevi havası bakımından oldukça güzel bir cami kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sırada çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları var. İnşallah kısa zaman içerisinde gerçekleştirilecek olan çalışmalar kapsamında insanlar daha ferah bir ortamda huzur ve sükun içerisinde ibadetlerini yerine getirecekler” diye konuştu.


ADYÜ Camii Peyzaj çalışmalarının Adıyaman Üniversitesinin kendi imkanlarıyla gerçekleştireceğinin söyleyen Rektör Gönüllü, peyzaj anlamında da üniversite ve Adıyaman Üniversitesi Camisine yakışan bir hazırlık yaptıklarını belirtti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç