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08 Mayıs 2018 11:26

Adıyaman Üniversitesi Camii Ramazan Ayında ibadete açılacak

Yapımı tamamlanan ve açılışa hazırlanan Adıyaman Üniversitesi Camii, Ramazan Ayının ilk teravih namazı ile birlikte ibadete açılacak.

Adıyaman Üniversitesi Camii Ramazan Ayında ibadete açılacak

08 Mayıs 2018 11:26


Adıyaman Üniversitesi Merkez Külliyesi içerisinde 10 bin metrekarelik alanda 750 metrekare oturum alanına sahip ve Selçuklu-Osmanlı mimarisinin bir sentezi olarak inşa edilen camide bodrum kat ile birlikte toplamda 4 bin kişi ibadet edebilecek. 28 metre yüksekliğinde tek minareli şekilde kurgulanan Adıyaman Üniversitesi Camisinde, bodrum, zemin kat, mahfil, şadırvan ve külliye de bulunuyor.


Konuyla ilgili açıklama yapan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, Üniversite Camisini on bir ayın sultanı Ramazan ayında ibadete açacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Uzun uğraşlar sonucu üniversitemize gerek fiziki yapısı gerekse de manevi havası bakımından oldukça güzel bir cami kazandırdık. Camimizi Ramazan ayının ilk teravih namazı ile ibadete açacağız inşallah. Vatandaşlarımızın da kullanımına açık olacak camimize Ramazan ayında teravih namazlarına tüm akademik ve idari çalışanlarımız ile öğrencilerimiz ve vatandaşlarımızı bekliyoruz. Geniş ve ferah bir ortamda huzur ve sükun içerisinde ibadetlerini yerine getirecekler inşallah. Allah yapacağımız ibadetleri dergah-ı izzetinde kabul buyursun” diye konuştu.




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