Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarı konser verdi

Mersin Nevit Kodallı’ Korolar Şenliğinde konser verdi.

On üç öğrencisi ve iki öğretim elemanı ile Adıyaman Üniversitesini temsil eden ve izleyicilerin büyük beğenisini kazanan Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuarı Çoksesli Koro ekibinde Üniversite Devlet Konservatuarı Müdürü Doç. Dr. Barış Toptaş, Öğretim Elemanı Sultan Bilget Güçlüer yer aldı. ‘Girdim Yarin Bahçasına’, ‘Zekiyem’, ‘Earth Song’, ‘Kebapçıların Şişi’ ve ‘Ceylan’ adlı eserleri seslendiren koro, sahne duruşu ve performansıyla da izleyicilerden tam puan aldı. Övgülerle Mersin’den ayrılan koro, seneye de gerçekleştirilecek olan korolar şenliğine davet edilirken konuyla ilgili konuşan Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müdürü Doç. Dr. Barış Toptaş, "Bu davet bizleri fazlasıyla onurlandırmıştır. Bizlerde büyük emekleri olan başta Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü’ye, üniversitemiz devlet konservatuvarı öğretim elemanları ve öğrencilerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.