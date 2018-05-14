Diğer
Kategoriler
14 Mayıs 2018 12:00

Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarı konser verdi

Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuarı Çoksesli Korosu geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Mersin’de düzenlenen ‘19.

Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarı konser verdi

14 Mayıs 2018 12:00

Mersin Nevit Kodallı’ Korolar Şenliğinde konser verdi.


On üç öğrencisi ve iki öğretim elemanı ile Adıyaman Üniversitesini temsil eden ve izleyicilerin büyük beğenisini kazanan Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuarı Çoksesli Koro ekibinde Üniversite Devlet Konservatuarı Müdürü Doç. Dr. Barış Toptaş, Öğretim Elemanı Sultan Bilget Güçlüer yer aldı. ‘Girdim Yarin Bahçasına’, ‘Zekiyem’, ‘Earth Song’, ‘Kebapçıların Şişi’ ve ‘Ceylan’ adlı eserleri seslendiren koro, sahne duruşu ve performansıyla da izleyicilerden tam puan aldı. Övgülerle Mersin’den ayrılan koro, seneye de gerçekleştirilecek olan korolar şenliğine davet edilirken konuyla ilgili konuşan Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müdürü Doç. Dr. Barış Toptaş, "Bu davet bizleri fazlasıyla onurlandırmıştır. Bizlerde büyük emekleri olan başta Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü’ye, üniversitemiz devlet konservatuvarı öğretim elemanları ve öğrencilerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
27
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç