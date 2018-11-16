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Adıyaman Üniversitesi fırınında yöresel kültür yaşamaya devam ediyor

Adıyaman Üniversitesi Merkez Külliyesi içerisinde minyaman alanında yer alan üniversite nostaljik fırını yeni dönemde yeniden hizmete açıldı.


İçerisinde nostaljik fırın, demir atölyesi, marangoz atölyesi, öğrenci butiği ve çay evi gibi dükkanların yer aldığı Minyaman ve içinde yer alan Adıyaman Evi ile Adıyaman'ın zamana karşı direnen kültürel değerleri yaşatılmaya çalışılıyor. Adıyaman Üniversitesi nostaljik fırını, yanına eklenen nostalji hisleri uyandıran yeni salonunda geniş iç ortam hizmet alanıyla çalışanlarımız ve öğrencilerimiz ile Adıyaman halkına hizmet vermeye devam ediyor.


Eşsiz doğası ve otantik havasıyla görenlerin büyük beğenisini kazanan nostaljik fırın, Minyaman alanının mimari özelliklerini taşırken bina içerisinde satış ve bekleme alanı, hamur hazırlama odası, çalışan odası ve duş, bitişinde ise yemek salonu ile lavabo ve çeşmeler bulunuyor.

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