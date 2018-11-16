Adıyaman Üniversitesi ile İBTAV arasında iş birliği protokolü imzalandı

Dr. Fuat Sezgin Yılı” etkinlikleri kapsamında Adıyaman Üniversitesi ile Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Merkezinde bulunan Bilimler Tarihi Kütüphanesinde gerçekleşen imza törenine Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü'nün yanı sıra İBTAV Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Mecit Çetinkaya, İBTAV Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan ve çok sayıda üniversitenin rektörü katıldı.

İmza töreninde konuşan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, merhum bilim insanı Prof. Dr. Fuat Sezgin'in İslam kültür ve medeniyetine çok büyük katkılar sunduğunu belirtti. Mayıs ayı içerisinde Adıyaman Üniversitesinden bir grup akademisyen ile birlikte İBTAV'ı ziyaret ettiklerini hatırlatan Rektör Gönüllü, “Bu görüşmemizde hem vakıf çalışmalarını daha yakından tanıma hem de iş birliği zemini oluşturma fırsatımız olmuştu. Karşılıklı görüş alış verişlerinde bulunmuştuk. Bugün de bu işbirliğinin hayata geçirmenin heyecanını yaşıyoruz” dedi.

Adıyaman Üniversitesi olarak merhum Prof. Dr. Fuat Sezgin'in düşüncelerini gelecek kuşaklara aktarmak adına üniversite bünyesinde İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Araştırma Merkezi kurulmasına yönelik çalışmaları tamamladıklarını dile getiren Rektör Gönüllü, “Bu merkezin kurulması için gerekli olan kararları aldık ve alt yapı çalışmalarını tamamladık. İnşallah talebimiz YÖK tarafından da onaylandığında Fuat Sezgin'in düşünce mirasını bu merkezimizde derinlemesine inceleyeceğiz ve İBTAV ile iş birliğimizi daha nitelikli hale getireceğiz” diye konuştu.