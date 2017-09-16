Dr. Mustafa Talha Gönüllü başkanlığında yapıldı.

Toplantı öncesinde kreşi gezerek minik öğrencileri ziyaret eden Prof. Dr. Talha Gönüllü, kreş yetkililerinin güzel çalışmalara imza attığını kaydetti.

Rektör Gönüllü, “Kreşimiz gerek fiziki anlamda gerekse de eğitim ve eğitimci anlamında ilimizin önce gelen kreşlerinden bir tanesidir. Gösterilen ilgi de bunun bir göstergesidir. Burada minik evlatlarımızı geleceğe hazırlamak adına en güzel eğitimi en verimli şekilde vermeye çalışıyoruz” dedi.

Kreş Müdürü Mehmet Süzen ise üniversitenin kreşinin Güneydoğu’nun en güzel kreşi olduğunun altını çizerek, “Güneydoğu’nun en güzel üniversitelerinden biri olan Adıyaman Üniversitesi kreşi de Güneydoğu’nun en güzel kreşidir. Gerek güvenlik gerek eğitim gerekse de fiziki ortam açısından eksiğimiz yok. Yeni eğitim öğretim yılında da miniklerimize en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Kurul toplantısının ardından Üniversite Kreş ve Anaokulu Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Habip Almiş, öğrencileri muayene ederek sağlık durumları ile ilgili bilgi verdi.