Diğer
Kategoriler
03 Aralık 2017 17:27

Adıyaman Üniversitesi öğrencileri sınıf boyadı

Adıyaman Üniversitesi öğrencileri ve Gençlik Merkezi Müdürlüğü iş birliğince Zey Köyü Ortaokulunda bulunan ana sınıfı boyandı.

Adıyaman Üniversitesi öğrencileri sınıf boyadı

03 Aralık 2017 17:27


Adıyaman Üniversitesi öğrencileri ve Gençlik Merkezi Müdürlüğü görevlileri tarafından sosyal sorumluluk projesince ana sınıfının boyanması sonrası üniversite öğrencileri, okulda bulunan öğrencilerle sohbet edip onlarla zaman geçirdi. Çeşitli hediyeler veren ve aynı zamanda ana sınıfı ile okulda bulunan diğer öğrencilerle farklı oyunlar oynayan üniversite öğrencileri bu tür etkinlikler yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Adıyaman Üniversitesi öğrencileri tarafından ana sınıflarının boyanması ve kendilerine gösterilen ilgi ile alakadan dolayı oldukça sevindiklerini dile getiren okul öğrencileri ise, üniversite öğrencileri ile etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.


Okul idaresi yetkilileri ise, gerçekleştirilen etkinlik sayesinde öğrencilerin oldukça mutlu olduğunu belirterek, “Üniversite öğrencilerinin sosyal sorumluluk projesi ile ana sınıfımız daha da güzelleşti. Bu etkinlikte emeği geçen başta Anasınıfı Öğretmenimiz Keziban Sağır´a, Gençlik Merkezi Müdürlüğü Koordinatörü Mehmet Tepe´ye, üniversite ebelik bölüm başkanı hocalarımıza ve ebelik son sınıf öğrencilerine okul idaresi olarak teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
16
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    16°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    9°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    9°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç