Adıyaman Üniversitesi öğrencileri sınıf boyadı

Adıyaman Üniversitesi öğrencileri ve Gençlik Merkezi Müdürlüğü görevlileri tarafından sosyal sorumluluk projesince ana sınıfının boyanması sonrası üniversite öğrencileri, okulda bulunan öğrencilerle sohbet edip onlarla zaman geçirdi. Çeşitli hediyeler veren ve aynı zamanda ana sınıfı ile okulda bulunan diğer öğrencilerle farklı oyunlar oynayan üniversite öğrencileri bu tür etkinlikler yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Adıyaman Üniversitesi öğrencileri tarafından ana sınıflarının boyanması ve kendilerine gösterilen ilgi ile alakadan dolayı oldukça sevindiklerini dile getiren okul öğrencileri ise, üniversite öğrencileri ile etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Okul idaresi yetkilileri ise, gerçekleştirilen etkinlik sayesinde öğrencilerin oldukça mutlu olduğunu belirterek, “Üniversite öğrencilerinin sosyal sorumluluk projesi ile ana sınıfımız daha da güzelleşti. Bu etkinlikte emeği geçen başta Anasınıfı Öğretmenimiz Keziban Sağır´a, Gençlik Merkezi Müdürlüğü Koordinatörü Mehmet Tepe´ye, üniversite ebelik bölüm başkanı hocalarımıza ve ebelik son sınıf öğrencilerine okul idaresi olarak teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.