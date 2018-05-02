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02 Mayıs 2018 14:32

Adıyaman Üniversitesi yabancı akademisyenleri ağırladı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının tertiplediği ‘Katibim’ adlı programının davetlisi olarak Türkiye’ye gelen Benin, Yemen, Pakistan ve Afganistan uyruklu akademisyenler Adıyaman Üniversitesini ziyaret ederek merkez külliyeyi gezdi.

Adıyaman Üniversitesi yabancı akademisyenleri ağırladı

02 Mayıs 2018 14:32


Akademisyen, diplomat, gazeteci ve iş adamlarının yer aldığı ziyarette Adıyaman Çarşısı Minyaman, Kültürel Hazineler Müzesi Adıyaman Evi ve Merkez Külliyesinin diğer alanları gezildi. Türkiye ile işbirliğini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen program kapsamında Adıyaman’da bulunduklarını belirten Program Koordinatörü Rehber Abdurrahman Karadağ, gezi programı kapsamında Adıyaman Üniversitesi ziyaret etmek istediklerini belirterek, Adıyamanlı olarak Adıyaman Üniversitesiyle gurur duyduğunu söyledi.


Karadağ, "Yeşillikler arasında bir üniversitemiz varmış. Misafirlerimiz de Üniversitemizi çok beğendi. Zaman geçirmek istediler burada. Şahsım ve ekibim adına Üniversitemize emeği geçen başta Rektör Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü olmak üzere tüm ekibine teşekkür ederim” diye konuştu.




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