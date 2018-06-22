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22 Haziran 2018 15:56

Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu vatandaşın hizmetine açıldı

Adıyaman Üniversitesi Merkez Külliyesi içerisinde inşa edilen yarı olimpik yüzme havuzu Adıyamanlılara hizmet vermeye başladı.

Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu vatandaşın hizmetine açıldı

22 Haziran 2018 15:56


Ulusal ve uluslararası şampiyonluklara ev sahipliği yapacak şekilde inşa edilen ve açıldığı günden bu yana Adıyaman Üniversitesi akademik ve idari çalışanlarına hizmet veren havuzu, yaz mevsimiyle birlikte Adıyamanlılar da belirlenen gün ve saatlerde kullanabilecek.


Havuzu kullanmak isteyen vatandaşların, Adıyaman Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına müracaat etmesi gerekirken, havuzları kullanırken dikkat edilmesi gereken kurallar, havuz seansları ve ücretleri için http://sksdb.adiyaman.edu.tr/TR/Duyurular/Havuz-Duyurusu-126850 adresini tıklayarak öğrenebilecek.




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