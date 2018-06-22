Ulusal ve uluslararası şampiyonluklara ev sahipliği yapacak şekilde inşa edilen ve açıldığı günden bu yana Adıyaman Üniversitesi akademik ve idari çalışanlarına hizmet veren havuzu, yaz mevsimiyle birlikte Adıyamanlılar da belirlenen gün ve saatlerde kullanabilecek.

Havuzu kullanmak isteyen vatandaşların, Adıyaman Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına müracaat etmesi gerekirken, havuzları kullanırken dikkat edilmesi gereken kurallar, havuz seansları ve ücretleri için http://sksdb.adiyaman.edu.tr/TR/Duyurular/Havuz-Duyurusu-126850 adresini tıklayarak öğrenebilecek.