Adıyaman Üniversitesi yerli ve milli ürün kullanmayı sürdürüyor

İnternet sitesi, Akademik Bilgi Yönetim Sistemi (ABYS) ve intranet uygulamaları gibi birçok ürünü kendi çalışanları ve öz kaynaklarından karşılayan Adıyaman Üniversitesi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS), Öğrenci İşleri Otomasyon Sistemi, Bilimsel Araştırma Projeleri Otomasyon Sistemi, Üniversite Özlük İşleri Otomasyon Sistemi, Kütüphane Otomasyon Sistemi, Kantinler Alışveriş Programı, Sosyal Tesisler Otomasyon Sistemi ve Muhasebe Programı gibi daha birçok önemli teknolojik ürünü de yerli ve milli imkanlardan karşılıyor.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın birçok platformda dile getirdiği "Yerli ve Milli" vurgusu Üniversitenin ihtiyaçlarının yerli ve milli ürünlerden karşılanmasıyla karşılığını buluyor.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, Üniversitenin birimlerine yinelediği talimatıyla Üniversitenin ihtiyaçlarının yerli ve milli ürünlerden karşılanmasına devam edilmesini istedi.

Yerli ve milli ürün kullanımın ülkemiz ekonomisi açısından büyük önem taşıdığına vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Gönüllü talimatında "Üniversitemiz ihtiyaçları temininde tasarruf ve rekabet ilkelerine uygun hareket edilmesi kaydıyla, ihtiyaçların yerli ürünlerden karşılanması ülkemiz ekonomisi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede, mevzuatımızda yerli ürün kullanımına yönelik mevcut hükümlerin uygulanmasına özen gösterilmesine ilave olarak, gerçekleştirilecek mal alımlarına ilişkin uygulamalarda, teknik şartnamelerde Türkiye'de üretilen ürünlerin teklif edilmesini engelleyen düzenlemelerin yapılmaması, Kamu ihale mevzuatına aykırı olarak isteklilerin ithal ürün ya da belirli bir ülkenin malını teklif etmesine yönelik düzenlemelerin yapılmaması, ürünlere ilişkin olarak yabancı belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve zorunlu olmayan belgelerin ihale dokümanlarında aranmaması hususlarının dikkate alınarak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki alımlar ile Devlet Malzeme Ofisinden gerçekleştirilecek alımlarda öncelikli olarak Türkiye'de üretilen ürünlerin tercih edilmesini ve bu konuda gereken duyarlılığın gösterilmesini önemle rica ederim" ifadelerine yer verdi.