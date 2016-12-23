Adıyaman Üniversitesinde Halep’e yardım kermesi düzenlendi

Adıyaman Üniversitesi kampüsünde Üniversiteli Aktif Gençlik topluluğu tarafından düzenlenen kermes yoğun ilgi gördü.

Bir gün süren kermeste topluluğun üyelerinin evlerinde hazırlamış olduğu yiyecekler satıldı. Kermese öğrencilerin yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz, Prof. Dr. Seyit Temir ve öğretim üyeleri katıldı.

Adıyaman Üniversitesi Aktif Gençlik Topluluğu Başkanı Sedat Karadede, “Bugün burada birkaç STK ile birlikte güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Halep’te zulme uğrayan kardeşlerimize bir nebzede olsa biz katkı sunmak istedik. Emeği geçen bütün kardeşlerimize teşekkür ederiz” dedi.