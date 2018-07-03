Dr. Mustafa Talha Gönüllü’nün talimatları doğrultusunda Adıyaman Üniversitesi İslam Bilim Tarihi Araştırma Merkezi kurulmasına yönelik çalışmalarda sona gelindi.

İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Merkezi ile ilgili olarak gerekli hazırlık çalışmaların tamamlandığını ve en kısa sürede Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) sunulacağını ifade eden Dr. Mustafa Talha Gönüllü, söz konusu merkezin İslam bilim tarihi ile ilgili çok sayıda bilimsel etkinliğe ev sahipliği yapacağını söyledi. Geçtiğimiz aylarda ikili işbirliği imkanlarını görüşmek üzere Prof. Dr. Fuat Sezgin’in kurucusu olduğu İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfını ziyaret ettiklerini ve bir araştırma merkezi kurma kararının bu ziyaret neticesinde alıklarını dile getiren Rektör Gönüllü, "Ziyaret neticesinde üniversitemiz bünyesinde İslam Bilim Tarihi Araştırma Merkezi kurma kararı aldık. Gerekli altyapı çalışmalarını da tamamladık. Bu konuda, önceki gün aramızdan ayrılarak hakka yürüyen değerli büyüğümüz İslam Bilim Tarihçisi Prof. Dr. Fuat Sezgin’in kurucusu olduğu İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi ile dirsek teması halinde olacağız. Ortak eylem planları hazırlayacağız. Yapmış olduğumuz işbirliği ziyaretinde İslam bilim tarihi alanlarında eğitim gören lisans ve lisansüstü öğrencilere sağlanan destekler hakkında yetkililerden bilgi almıştık. Bununla birlikte İslam bilim tarihi araştırmalarının sonuçlarının tüm eğitim kurumlarında nasıl yaygınlaştırılabileceği ile ilgili fikir alışverişinde bulunarak ikili işbirliği imkanları üzerine değerlendirmelerde bulunmuştuk. İnşallah çalışmalarımız meyvelerini vermeye başlayacak ve İslam Bilim Tarihi Araştırma Merkezimizi üniversitemize kazandıracağız" diye konuştu.