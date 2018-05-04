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04 Mayıs 2018 12:27

Adıyaman Üniversitesinde kolaj ve seramik sergisi

Adıyaman Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi birinci sınıf öğrencileri tarafından ‘Sanat’ dersi kapsamında Kolaj ve Seramik Sergisi açıldı.

Adıyaman Üniversitesinde kolaj ve seramik sergisi

04 Mayıs 2018 12:27


Adıyaman Üniversitesi Merkezi Derslikler Fuaye Alanında açılışı gerçekleştirilen sergide, Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Seyit Temir ve Prof. Dr. Hasan Solmaz, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Gürbüz, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Aydın, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Kaya özer, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi ve Gençlik Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Mediha Aksu Gürbüz, üniversite akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler hazır bulundu.


Öğr. Gör. Gülgün Doğan’ın yürüttüğü ‘Sanat’ dersinde hazırlanan eserlerin görücüye çıktığı sergide kolaj çalışmaları, porselen ve cam boyama, yapıştırma tekniklerinin kullanıldığı yaklaşık 50 çalışma yer aldı.


3 gün açık kalacak sergiye öğrenciler de büyük ilgi gösterdi.




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