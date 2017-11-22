Dr. Nebi Özdemir’in konuşmacı olarak katıldığı "Kültürel bellek ve Yaşayan müze" konulu konferans gerçekleştirildi.

Konferans öncesi Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü’yü makamında ziyaret eden Prof. Dr. Nebi Özdemir onur defterini imzaladı.

Vehbi Koç Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferansa Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, Adıyaman Üniversitesi akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katıldı. Konferansta konuşan Prof. Dr. Özdemir, " Bence bugün Adıyaman Üniversitesi için çok önemli bir gün. Gezdiğim gördüğüm üniversite belleğimde çok kısa zamanda büyük yol kat etmiş bir üniversite olarak kaldı. Şunu rahatlıkla söyleyebiliyorum ki, Adıyaman Üniversitesi bir açık hava müzesi olabilir. Bellek, gelenek ve müze ilişkisinin halk bilimi müzeciliği ekseninde değerlendirildiği çalışmalarda, öncelikle gelenek ve belleğin sınırları çizilmiş ve karşılıklı ilişkileri gözden geçirilmiştir. Bellek ve geleneğin kimi zaman birbirinin yerine kullanılıyor olması ve ortaya çıkan anlamsal bozuklar bu iki kavramın sınırlarını belirlemeyi zorunlu kılmıştır. Bunun yanı sıra kültürel bellek ve geleneğin müze ile ilişkisi de bu iki kavram hakkında derinlemesine okumayı gerektirmiştir. Modern ve modern sonrası toplumların en önemli sürdürülebilirlik kurumlarından biri olarak müzelerin ve bu çalışma bağlamında halk bilimi müzelerinin doğuşuna olanak veren ’geleneğin’ bu müzelerin sergilerinde ve koleksiyonlarında kendine yer bulamaması bu çalışmanın etkinliğin kalbinde yer almaktadır” dedi.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gönüllü ise Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nebi Özdemir’e konuşmalarından dolayı teşekkür ederek tarih, kültür ve müzesine önem veren bir toplumun yetişmesinin öneminin yadsınamaz olduğunun altını çizdi.