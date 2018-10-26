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Adıyaman Üniversitesinde masaldan kuklaya etkinliği düzenlendi

Adıyaman Üniversitesi Kent Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Kültürel Hazine Topluluğu tarafından masaldan kuklaya adlı etkinlik düzenlendi.


Adıyaman Üniversitesi Merkez Külliyesi Adıyaman Evinde bulunan Yaşayan Kültürel Hazineler Müzesinde düzenlenen ve müzenin tanıtımı, masal anlatımı, hayalet kukla yapımı ve meddahlık gösterilerinin yer aldığı etkinliğin ilk konukları Adıyaman Korucular Anaokulunun minik öğrencileri oldu. Etkinlikle ilgili bilgi veren Kent Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Sunay Akkaya, amaçlarının minik öğrencilere hem müze kültürünü tanıtmak hem de güzel vakit geçirmelerine öncülük etmek olduğunu söyledi. Tüm gösterileri ilgi ile izleyip dinleyen öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okundu.

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