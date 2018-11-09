Adıyaman Üniversitesinde ‘Özgül Öğrenme Güçlüğü' konferansı

1-7 Kasım Dünya Disleksi (Çocuklarda Öğrenme Bozukluğu) Haftası kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünün katkılarıyla Psikolog Doğan Özer'in konuşmacı olarak katıldığı "Özgül Öğrenme Güçlüğü" konulu konferans düzenlendi.

Üniversitenin Merkez Külliyesi Vehbi Koç Salonunda gerçekleştirilen konferansa üniversite çalışanları, öğrencileri ile disleksi çocuk sahibi aileler katıldı.

Konuşmasına disleksi olan çocukların zihinsel bir engel taşımadıkları, sadece öğrenme güçlüğü çektiklerinin altını çizerek başlayan Psikolog Özer, Einstein, Picasso ve Leonardo Da Vinci gibi dünyaca ünlü bilim adamı ve ressamların çocukluk evrelerinde disleksi ile mücadele ettiğini sözlerine ekledi.

Psikolog Özer, "Disleksi, okuma, yazma, matematik gibi akademik becerilerde görülen gelişimsel bir özel öğrenme güçlüğüdür. Amerika Psikiyatri Birliğinin tanımına göre Özel Öğrenme Güçlüğü, zekası normal ya da normalin üstünde olan bireylerin, standart testlere göre yaş, zeka düzeyi ve aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda okuma, matematik ve yazılı anlatım düzeyinin beklenenin önemli ölçüde altında olmasıyla tanısı konulan bir bozukluktur. Disleksi, çocuğun zeka düzeyinin normal olmasına, hiçbir fiziksel ya da duygusal bozukluğun bulunmamasına, normal ve yeterli bir eğitim alıyor olmasına, sosyokültürel çevrenin uygun olmasına rağmen ortaya çıkar. Her çocuk gibi bu çocuklar da özeldirler" şeklinde konuştu.

Soru-cevap kısmı ile devam eden konferansta disleksi çocukların aileleri Psikolog Özer'e çeşitli sorular yönelterek kafalarındaki soru işaretleri ortadan kaldırmaya çalıştı.

Konferansın ardından Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Gürbüz tarafından konuşmacı Psikolog Doğan Özer'e adına dikilmiş fidanın sertifikası takdim edildi.