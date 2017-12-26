Diğer
Kategoriler
26 Aralık 2017 16:14

Adıyaman Üniversitesinde satranç turnuvası düzenlendi

Adıyaman Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu tarafından organize edilen güz dönemi satranç turnuvası geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Adıyaman Üniversitesinde satranç turnuvası düzenlendi

26 Aralık 2017 16:14


Adıyaman Üniversitesi Mediko Sosyal Binasında gerçekleştirilen ve farklı günlerde devam eden müsabakalarda hamlesine güvenen 40 yarışmacı kıyasıya yarıştı.


İlk 10’a giren yarışmacılara satranç takımı, ilk 3’e giren yarışmacılara ise plaket ve çeşitli ödüllerin takdim edildiği turnuvada Muhammet Alpaslan, Bayram Doğan, Ferit Çelik, Mehmet Tokur, Mehmet Yalçın, İbrahim Halil Özdemir, Fuat Tosun, İsmail Gönenç, Tuğba Çavdar ve Mikail Bozkurt dereceye giren yarışmacılar oldu.


Yarışmanın ödül töreninde dereceye giren yarışmacılara ödülleri Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Harun Reşit Benli tarafından takdim edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
14
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    14°C
  • Perşembe
    Sisli
    14°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    14°C
  • Cumartesi
    Sağnak Yağışlı
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç