Diğer
Kategoriler
28 Şubat 2018 17:10

Adıyaman Üniversitesinde sürdürülebilir turizm anlatıldı

Adıyaman Üniversitesi Turizm Topluluğu tarafından Profesyonel Turist Rehberi Tolga Kanık’ın katılımıyla ’Sürdürülebilir Alternatif Turlarda Rehberlik’ konulu konferans düzenlendi.

Adıyaman Üniversitesinde sürdürülebilir turizm anlatıldı

28 Şubat 2018 17:10


Adıyaman Üniversitesi Merkezi Derslikler Yunus Emre Konferans Salonunda düzenlenen konferansta Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamdi Gündoğar, üniversite akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katıldı. Konferansta turizmin sürdürülebilirliğinden ve sürdürülebilirliğin öneminden bahseden Profesyonel Turist Rehberi Tolga Kanık, özellikle turizm fakültesi öğrencilerinin ve idealinde rehberlik olan kişilerin bu konuda tecrübe sahibi olması gerektiğini belirtti. Konferansı izleyenlere farklı fotoğraf ve slaytlar eşliğinde tecrübelerinden bahseden Kanık, "Turizm ve seyahat etkinliklerinin gerçekleştirildiği ortam canlı, cansız ve toplumsal çevreden oluşur. Sürdürülebilir turizm ve seyahat anlayışı; doğal, biyolojik, ekolojik, kültürel, toplumsal tüm yenilenebilen kaynaklara süreklilik sağlayacak, turistik ürünlerin uzun yıllar arza konu olabilme koşullarını oluşturacak. Başta çevre olmak üzere kaynakları geliştirerek korumak üzere optimal ve rasyonel kullanacak bir planlama ve uygulama anlayışıdır” dedi.


Sürdürülebilirliğin ekonomi üzerindeki etkisinden de bahseden Kanık, "Geri dönüşüm ve süreklilik olduğu sürece döviz kazanırız. Günü kurtarmak yerine daha yaratıcı ve yenilikçi bir anlayışla hareket etmeliyiz. Turistin kendi ülkesinde yaşadığı hayatı değil, kendi kültürümüzü yansıtan anlar yaşatmalıyız” ifadelerini kullandı.


Soru cevap kısmı ile devam eden konferansın ardından Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamdi Gündoğar tarafından Profesyonel Turist Rehberi Tolga Kanık’a, Adıyaman Üniversitesi Merkez Külliyesinde adına dikilmiş fidanın sertifikası takdim edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
12
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    12°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    12°C
  • Cumartesi
    Sağnak Yağışlı
    12°C
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç