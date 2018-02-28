Adıyaman Üniversitesinde sürdürülebilir turizm anlatıldı

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Derslikler Yunus Emre Konferans Salonunda düzenlenen konferansta Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamdi Gündoğar, üniversite akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katıldı. Konferansta turizmin sürdürülebilirliğinden ve sürdürülebilirliğin öneminden bahseden Profesyonel Turist Rehberi Tolga Kanık, özellikle turizm fakültesi öğrencilerinin ve idealinde rehberlik olan kişilerin bu konuda tecrübe sahibi olması gerektiğini belirtti. Konferansı izleyenlere farklı fotoğraf ve slaytlar eşliğinde tecrübelerinden bahseden Kanık, "Turizm ve seyahat etkinliklerinin gerçekleştirildiği ortam canlı, cansız ve toplumsal çevreden oluşur. Sürdürülebilir turizm ve seyahat anlayışı; doğal, biyolojik, ekolojik, kültürel, toplumsal tüm yenilenebilen kaynaklara süreklilik sağlayacak, turistik ürünlerin uzun yıllar arza konu olabilme koşullarını oluşturacak. Başta çevre olmak üzere kaynakları geliştirerek korumak üzere optimal ve rasyonel kullanacak bir planlama ve uygulama anlayışıdır” dedi.

Sürdürülebilirliğin ekonomi üzerindeki etkisinden de bahseden Kanık, "Geri dönüşüm ve süreklilik olduğu sürece döviz kazanırız. Günü kurtarmak yerine daha yaratıcı ve yenilikçi bir anlayışla hareket etmeliyiz. Turistin kendi ülkesinde yaşadığı hayatı değil, kendi kültürümüzü yansıtan anlar yaşatmalıyız” ifadelerini kullandı.

Soru cevap kısmı ile devam eden konferansın ardından Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamdi Gündoğar tarafından Profesyonel Turist Rehberi Tolga Kanık’a, Adıyaman Üniversitesi Merkez Külliyesinde adına dikilmiş fidanın sertifikası takdim edildi.