Adıyaman Üniversitesinde Türk Müziği konseri

Adıyaman Üniversitesi Merkez Külliyesi Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleştirilen konserde Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Seyit Temir, Prof. Dr. Hasan Solmaz, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Halil Tuğluk, üniversite akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler hazır bulundu. Türk Müziği konserinde "Gönül sana nasihatım, Uzun ince bir yoldayım, Cemile’min gezdiği dağlar, sunam, gurbet, nem kaldı, bahçede yeşil çınar, evlerinin önü handır ve menekşe koymuşlar gülün adını" gibi eserler seslendirildi.

Konser sonunda katılımcılara Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Seyit Temir ve Prof. Dr. Hasan Solmaz tarafından üniversitede kendi adlarına dikilmiş fidan sertifikaları takdim edildi.