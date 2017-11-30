Adıyaman Üniversitesinde yangın tatbikatı eğitimleri devam ediyor

Adıyaman Üniversitesi Sivil Savunma Birimi tarafından tertiplenen yangın tatbikatı eğitiminde bu kez güvenlik ve temizlik çalışanlarına yangın söndürme ve yangın tüpünün kullanımı eğitimi verildi. Adıyaman Üniversitesi Sivil Savunma Birimi tarafından katılımcılara yapılan bilgilendirme sonrası güvenli alanda yapılan tatbikatta yangına müdahale, yangın söndürme, yangın tüpünün kullanımı uygulamalı olarak gösterildi.

Adıyaman Üniversitesinde hem acil durum hem de iş sağlığı ve güvenliği kapsamında çalışanların muhtemel yangın vakalarına hızlı ve doğru bir şekilde ilk müdahaleyi yapabilmesi açısından yapılan bilgilendirme ve uygulamalı eğitimlere rutin olarak devam edileceği belirtildi.