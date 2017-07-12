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12 Temmuz 2017 16:37

Adıyaman Üniversitesinden 15 Temmuz sergisi

Adıyaman Üniversitesinin ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ etkinlikleri kapsamında fotoğraf ve resim sergisi açıldı.

Adıyaman Üniversitesinden 15 Temmuz sergisi

12 Temmuz 2017 16:37


Türkiye’ni çeşitli illeri ve Adıyaman’da çekilmiş fotoğraflar ile Adıyaman İmam Ortaokulu öğrencileri tarafından yapılan resimler sergilendi. Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Binasında sergilenin fotoğraf ve resimlerin sergisinin açılışını Vali Nurullah Naci Kalkancı, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, İl Jandarma Komutanı Ercan Atasoy, Emniyet Müdürü Metin Alper, Müftü Mehmet Ali Öztürkçü, Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya birlikte yaptı


Sergilenen fotoğraf ve resimler büyük beğeni topladı. Rektör Prof. Dr. Talha Gönüllü, fotoğraflar ve resimler ile ilgili Vali Nurullah Naci Kalkançı’ya bilgi verdi. Daha sonra Vali Kalkançı ve beraberindekiler Rektör Talha Gönüllü’nün makamına geçti.




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