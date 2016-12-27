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27 Aralık 2016 16:53

Adıyaman Üniversitesinden Halep’e yardım seferberliği başladı

Adıyaman Üniversitesinden Halep’e yardım seferberliği başladı

27 Aralık 2016 16:53

Adıyaman Üniversitesi öğrenci ve çalışanları Halep için yardım kampanyası başlattı.
Adıyaman Üniversitesi öğrencileri Aktif Gençlik Topluluğu öncülüğünde ve Gençlik Meydanında düzenlenen kermese yoğun ilgi göstererek evlerinde hazırlamış oldukları yiyecek ve içecekleri bir boyunca satarak gelirini Halep’e gönderdi.
Kermesin yanında Halep’le ilgili açılan fotoğraf sergisi de yoğun ilgi görürken öğrencilerin yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Seyit Temir, Prof. Dr. Hasan Solmaz ve öğretim üyeleri de kermese katılarak sergiyi gezdi. Öğrenciler, birkaç toplulukla birlikte bu etkinliği gerçekleştirdiklerini belirterek Halep’te zulme kardeşlerimize bir nebzede katkı sunmak istediklerini ifade etti.
Konu hakkında kısa bir değerlendirmede bulunan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, “Milletimizin Asr-ı Saadet dönemindeki Ensar Muhacir destanı gibi kardeşlik destanı yazdığını belirterek öğrenci ve çalışanlarına teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.



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