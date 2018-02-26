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26 Şubat 2018 16:49

Adıyaman Üniversitesinden sanayicilere Ar-Ge ve tasarım merkezi olma desteği

Adıyaman Üniversitesi Proje Etüt Destek ve Üretim Merkezi Koordinatörlüğü Teknoloji Transfer Ofisi tarafından Adıyaman Organize Sanayi Bölgesinde Ar-Ge ve tasarım merkezi kurmak isteyen firmalara yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Adıyaman Üniversitesinden sanayicilere Ar-Ge ve tasarım merkezi olma desteği

26 Şubat 2018 16:49


OSB Çok Amaçlı Salonda gerçekleştirilen toplantıya Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı Daştan, Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Abdulkadir Çelenk, Adıyaman Üniversitesi Projem Koordinatörü ve TTO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali Osman Ayaş ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezi kurmak isteyen sanayici ve firma sahipleri katıldı.


Firmaların Ar-Ge ve Tasarım Merkezi olması ile yararlanabilecekleri proje konuları hakkında bilgilendirmenin de yapıldığı toplantıda Adıyaman Üniversitesi Proje Etüt Destek ve Üretim Merkezi Koordinatörlüğü Teknoloji Transfer Ofisinin proje çalışmalarına proje hazırlamak adına rehberlik faaliyeti desteği verilebileceği bildirildi.


İki gün boyunca devam eden bilgilendirme ve istişare toplantılarının ardından Ar-Ge ve Tasarım Merkezi olma potansiyeli bulunan firmalara Adıyaman Üniversitesi Proje Etüt Destek ve Üretim Merkezi Koordinatörlüğü Teknoloji Transfer Ofisi yetkilileri tarafından ziyarette bulunulurken Ar-Ge ve Tasarım Merkezi olma noktasındaki eksiklikler yerinde tespit edildi.


Konuyla ilgili konuşan Adıyaman Üniversitesi Proje Etüt Destek ve Üretim Merkezi Koordinatörlüğü Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali Osman Ayaş, Ar-Ge ve Tasarım Merkezi olmanın mali ve teknik olmak üzere iki ana başlıkta avantaj sağladığını belirtti.


Yrd. Doç. Dr. Ali Osman Ayaş, “Mali avantajlar, öncelikle SGK işveren payı desteği, Ar-Ge indirimi, bunun yanı sıra gelir vergisi stopaj indirimidir. Teknik avantajları ise kurum içinde Ar-Ge kültürünün oluşması, Ar-Ge projelerinin sistematikleşmesi ve bunun yanında Ar-Ge merkezi olmakla beraber kamunun sağladığı ciddi avantajlardan ve hibe programlarından daha etkin yararlanmayı sayabiliriz" dedi.


Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine kamunun ana bakış açısını da değerlendiren Yrd. Doç. Dr. Ayaş, Türkiye’nin 2023 hedeflerine giderken kurumların daha teknolojik odaklı olması, katma değeri yüksek ürünler üretmesi ve ihracatı artırması gibi hedefleri olduğunu belirtti.




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