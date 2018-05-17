Adıyaman Üniversitesinin 13. mezuniyet töreni yapıldı

mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Devlet Konservatuvarı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Sağlık Yüksekokulu lisans programları mezun adayları için düzenlenen mezuniyet töreni il protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi.

Üniversitenin Stadyumunda düzenlenen törende Vali Nurullah Naci Kalkancı, başta olmak üzere protokol üyeleri katıldı.

Mezun adaylarının kortej yürüyüşü ve programlarının tanıtılması akabinde tören, mezun adaylarının alandaki yerlerine yerleşmesinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Ardından yedi dönem baz alındığında Üniversite birincisi olan Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Arapça Öğretmenliği programı öğrencisi Fatma Betül Ekinci mezun adayları adına konuşma yaparak, Adıyaman Üniversitesinde okumanın bir ayrıcalık olduğunu söyledi.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü ise mezuniyet töreninde yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vurgu yaptığı 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine yürüme seferberliğinde gayret sarf etmeye devam ettiklerini belirtti.

Adıyaman Üniversitesinin artık küçük bir fidan olmaktan çıkıp genç bir ağaç olduğunun altını çizen Prof. Dr. Gönüllü; "Daha dün bir fidan halinde toprağa ekilip bu memleketin bekası yolunda faydalı olabilmek duası ile vatanın dört bir tarafından gelen gençlere bağrını açan Adıyaman Üniversitesi, artık genç bir ağaç oldu. Geleceğe daha güçlü kök salmak için var gücüyle durmadan gençlerimiz için çalışmaya devam ediyor. Artık 12 yaşını geride bırakan Adıyaman Üniversitesi, yıllardır mezun ettiği vatan evlatlarının sizlere hizmet etmek için yetişkin, üretken ve sorumlu bireyler olmalarına vesile olmanın haklı gururunu yaşamaktadır. Her gelip geçen mezuniyet, elmas kıymetindeki öğrencilerimizden ayrılmanın burukluğunu bize yaşatırken öte tarafta bu elmasların güzel memleketimizin dört bir tarafında parlayacak olmasının mutluluğunu da o nisbette yaşatıyor çok şükür. Bugün burada bu mutluluğu sizlerle paylaşma adına düzenlemiş olduğumuz mezuniyet törenine hepiniz hoş geldiniz diyorum " dedi.

Gelişim sürecini tamamlayıp bir marka haline gelen Adıyaman Üniversitesinin kabına sığmadığının altını çizen Prof. Dr. Gönüllü, “Gerek sağlık alanında gerek teknik anlamda gerekse sosyal alanlardaki güçlü birimleriyle kendisini fark ettiren ve ayırt edici özellikleri ile aranılan üniversite haline gelen Adıyaman Üniversitesi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ülkemizin hedeflediği 2023 vizyonunu yakalamak yolunda üstüne düşen vazifeleri yerine getirmeye kararlı bir kurum hâline gelmiştir. Sadece şimdi değil her an ve şartta ‘daha yapacak çok şeyimiz olduğuna inanan’ bir yönetim anlayışıyla görevimizi deruhte etmeye gayret gösterdik. Bundan sonra da nefesimiz yettiğince bu azimde olma kararlılığı ile işimize devam etmek istediğimizi ifade etmek istiyor, bu konuda sizlerden dua, Yüce Allah’tan da inayet ve tevfik diliyorum" diye konuştu.

Protokol konuşmasında mezun öğrencileri Adıyaman’ın gönüllü birer fahri elçisi olarak gördüğünü belirten Belediye Başkanı Fehmi Hüsrev Kutlu ise, "İyi ki Adıyaman’a gelmişsiniz, iyi ki misafirimiz olmuşsunuz. Sizler bizlere ailelerinizin emanetisiniz. Bugün emanetleri sahiplerine teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gönül ister ki gitmeyesiniz. Ben sizlere çok güzel bir gelecek diliyorum" dedi.

Vali Nurullah Naci Kalkancı ise konuşmasında Adıyaman Üniversitesinin Türkiye’deki en huzurlu üniversiteler arasında ilk sırada yer aldığını belirterek, "Bizleri 40 yıl geriye götürdünüz. Ben de 1984 yılında üniversiteden mezun olduğumda bu heyecanı yaşamıştım. Şunu belirtmek isterim ki hepiniz çok şanslısınız. Çünkü Türkiye’nin en huzurlu üniversitesinde eğitim gördünüz. Eğitim alırken hiç rahatsız olmadığınız bir ortamda eğitim gördünüz. Ailelerinizin gözü arkada kalmadı. Sizlere bu ortamı sağlayan Hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Sizleri inşallah 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşma noktasında elinden gelen gayreti gösteren bir nesil olarak görmek istiyoruz. Her şey gönlünüzce olsun" diye konuştu.

Protokol Konuşmalarının ardından yedi dönemlik notlara göre dereceye giren öğrenciler için ödül törenine geçildi.

Tören, belge dağıtımının ardından tüm mezun adaylarının hep bir ağızdan geri sayarak kep atmalarıyla son buldu.