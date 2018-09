Adıyaman Üniversitesinin kalitesi tescillendi

TSE ISO 9001 Kalite Sertifika Belgesi’nin takdimi için Adıyaman Üniversitesi Rektörlük konferans salonunda tören düzenlendi. Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, “Rektör yardımcıları, dekanlar, enstitü müdürleri, meslek yüksek okulu müdürleri tüm akademisyenler ve idari personellerimiz katkıda bulundukları gibi ayrıca da bununla ilgili olan birimlerimizde geliştirdiğimiz altyapıyla beşeri alt yapımızda daha rahatlıkla daha fazla bir görgüyle bu belgeyi almış olduk. Bu arada bize TSE belgesini alabilmemiz için imkan sağlayan TSE Başkanımız Prof. Dr. Adem Şahin’e teşekkür ediyoruz” dedi.

Daha sonra konuşan TSE Başkanı Profesör Doktor Adem Şahin şunları kaydetti:

“Biz Türk Standartları Enstitüsü olarak şunu söylüyoruz, her alanda olduğu gibi eğitimde de politikaların kalite olgusu şekillendirilmesi zorunludur. Eğitimde kalite, genç beyinlerin çağa uygun ilerlemeye açık, girişimcilik ruhunu geliştiren bilim temelinde bir eğitim almalarını sağlamakla mümkün olacaktır. Türk Standartları Enstitüsü işte bu anlayışla 1990 yılında öncü olarak kalite sistem belgelendirme faaliyetlerine karanlıkla sürdürmekte ve kalitenin bütün kurumlarda vazgeçilmez bir unsur olmasını sağlamak için çalışmaktadır. Uygulamayla tespit edilmiştir ki kalite yönetim sistemlerinin eğitim kurumlarındaki tatbiki ki bu eğitim kurumları gelişen çağa, yeni teknolojilere uyum sağlanmasındaki yönlendirici ve destekleyici olmakta ve verimlilik ile etkinliği artırmaktadır. Bugüne kadar aralarında Adıyaman Üniversitemizin de bulunduğu 35 üniversiteyle de eğitim işbirliği protokolü imzaladı. Her yıl ortalama 40 bin kişiye eğitim sertifikası verildi. Öte yandan, 32 üniversiteye ve bağlı kuruluşlarına TSE tarafından farklı yönetim sistemlerinde verilen toplam belge sayısı 81 adete ulaştı. Adıyaman Üniversitemiz TSE işbirliği içerisinde olan üniversitelerimizden bir tanesidir. Bugünkü belge törenimiz ise kalite yönetim sistemi belgesinin 2015 versiyonuna geçiş vesilesi ile düzenlenmektedir. Kalite malumunuz olduğu üzere zorlu bir yolculuktur Enstitüsü olarak bir yolculukta gerekli versin yönetimimize, gerek öğrencilerimizle işbirliğimizin her geçen gün artmasına arzuluyoruz. Bu işbirliğinin diğer üniversitelerimizde de örnek teşkil etmesi ve bu alanda bir kalite seferberliğinin başlatılmasının ülkemizin ekonomik büyümesine ivme kazandıracağına gönülden inanıyoruz” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı ve TSE Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin tarafından Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü’ye TSE ISO 9001 Kalite Sertifika Belgesi takdim edildi. Tören sonrası Vali Nurullah Naci Kalkancı, TSE Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, Rektör Prof. Dr. Talha Gönüllü ile Emniyet Müdürü Metin Alper, Adıyaman Üniversitesi kampüs alanını gezdi.

Törene Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, Emniyet Müdürü Metin Alper, Süryani Kadim Cemaati Metropoliti Melki Ürek, Rektör Yardımcılarından Prof. Dr. Ali Aydın, Prof. Dr. Hasan Solmaz, Prof. Dr. Seyit Temir, akademisyenler, üniversite çalışanları, STK temsilcileri, bazı kurum müdürleri ile çok sayıda davetli katıldı.