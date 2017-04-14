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14 Nisan 2017 16:16

Adıyaman Valisi Abdullah Erin’den sel felaketi açıklaması

Adıyaman Valisi Abdullah Erin, Çelikhan ilçesine bağlı köy ve mezralarda yaşanan sel felaketinde ölen ve yaralanan olmadığını söyledi.

Adıyaman Valisi Abdullah Erin’den sel felaketi açıklaması

14 Nisan 2017 16:16


Vali Abdullah Erin, Çelikhan Kaymakamlığı binasında sel felaketiyle ilgili yapmış olduğu açıklamada, “Yağmur bekliyorduk Adıyaman olarak. Çelikhan Gerger ve Sincik ilçelerimiz toplam bir ayda alacağı yağışı dün gece itibariyle almış bulunmaktadır. Metrekareye 61 kilogram civarında bir yağış düştü. Bu da bizim Adıyaman’ın Nisan ayı ortalamasına denk gelen bir rakam. Yani Çelikhan’ın bir gecede almış olduğu yağış Çelikhan’ın 1 ayda almış olduğu yağışa eş değer. Sabahın ilk saatlerinden itibaren Çelikhan ilçesine bağlı 20 köy ve bunlara da bağlı 20’ye yakında mezramızın üç ayrı hattı grup olarak adlandırırsak bu grup köy yollarımızın tamamında ulaşımda problemlerin yaşandığını gördüm. Sayın kaymakamımız, belediye başkanımız sabahın ilk saatlerinden itibaren il özel idaresi iş makineleri ve ekipleriyle birlikte sahadaydılar. İlk müdahaleleri gerçekleştirdiler. Ve şu an itibariyle grup köy yolunda yeterli miktarda iş makinemiz, teknik personelimiz, mühendisimiz ve AFAD Ekipleri sahadalar çalışıyorlar. Hedefimiz akşam olmadan bütün köylerimize geçici de olsa ulaşımı sağlamak ve ulaşılmadık bir yer bırakmamaktır. Bunu inşallah gerçekleştirmeye çalışacağız” dedi.


Selde can kaybı yaşanmadığını belirten Vali Erin, “Daha önce Samsat ilçesinde yaşanan deprem gibi cana gelmedikten sonra yola ve alt yapıya yönelik meydana gelen bu hasarlar, çok hızlı bir şekilde onarılır. Varsa zararları karşılanır. Devletimiz ve hükümetimiz bunu sağlayabilecek bu imkanlara, kudrete, idareye sahiptir” ifadelerini kullandı.


GSM hizmeti sunan şirketlerin sınıfta kaldığını dile getirerek tepki gösteren Vali Erin, Çelikhan-Adıyaman yol bağlantısında Aksu-Recep köyleri tarafındaki yol ağına girdiklerinde hiçbir noktada iletişim imkanı olmadığını söyledi. Vali Erin, "Adıyaman Valisi olarak 6-7 aydır bu şirketlerin tamamına gerekli çağrıları yaptık. Gerekli yazılı uyarıları gerçekleştirdik. Sundukları hizmetin bedelini tahsilde çok hızlı davranan hassasiyet gösteren vatandaşlarımızın bu yörelerde ve bölgede artık vazgeçilmez bir hak niteliğinde olan haberleşme ve hizmete eksiksiz ve aksaksız şekilde sunmakla hükümlü olmalarını bilmeleri gerekiyor. Bu konudan dolayı telefon hizmeti veren şirketler sınıfta kalmıştır” cümlelerini kullandı.




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