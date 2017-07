Adıyaman Valisi Abdullah Erin’in veda mesajı yayımladı

Vali Abdullah Erin, Adıyaman’dan ayrılmadan önce yayımladığı mesajında Adıyamanlılardan helallik ve dua istedi.

Vali Abdullah Erin yayımladığı mesajında, “14 Haziran 2016 tarihinde başladığım Adıyaman Valiliği görevimden, 21 Haziran 2017 tarihinde yayınlanan 2017/10458 sayılı Valiler Kararnamesi ile Şanlıurfa Valisi olarak atanmam nedeniyle yeni görevime başlamak üzere 4 Temmuz 2017 tarihinde aranızdan ayrılıyorum. Öncelikle tüm Adıyamanlı kardeşlerimden helallik ve dua diliyorum.

Kadim medeniyetler şehri, kutlu sahabenin, vatanperver insanların diyarı, bütün renkleri ve farklılıkları ile kardeşliğin huzurun ve hoşgörünün kenti Adıyaman’a ve Adıyamanlı kardeşlerime 1 yıl gibi bir sürede olsa hizmet etme onuru yaşatan ve ardından ‘Peygamberler Diyarı’ mübarek beldeye Vali olma şerefini bahşeden Rabbime binlerce kez şükür olsun. Bu vesileyle, onurlu ve şerefli olduğu kadar büyük zenginlikleri ve farklılıkları da bünyesinde barındırdığının idrakinde olduğumuz bu makamlara bizleri layık gören başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, İçişleri Bakanımıza ve Hükümetimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim bizleri adaletten, haktan ve hakikatten ayırmasın ve bizlere güvenen devlet büyüklerimize ve milletimize karşı bizleri mahcup etmesin” dedi.

Vali Erin mesajının devamında şunları söyledi: “Adıyaman Valiliği görevini yürüttüğüm bir yıllık süreçte de adalet, hak, hakkaniyet, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve ulaşılabilirlik ilkelerini etkin bir şekilde işletmeye, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın vatandaşımıza sevgi ve saygıya dayalı bir anlayışla etkin ve kaliteli bir hizmet sunması için gerekli şartları ve ortamı oluşturmaya, hizmet anlayışının odağına insan ve insanın onur ve haysiyetini oturtmaya, toplumun bütün renklerini, seslerini ve kesimlerini kucaklamaya, terörle, toplumu ifsat eden uyuşturucu ve tefecilik gibi hastalıklarla tam bir karalılıkla mücadele ederken, kahraman şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz başta olmak üzere yetimlere, öksüzlere ve fakir vatandaşlarımıza devletimizin vefa, şefkat ve merhamet yüzünü net ve somut bir şekilde göstermenin gayret ve çabası içinde olduk.

Bütün hemşerilerimize, milletten soyutlanmış bir devlet anlayışının aslında hiçbir şey ifade etmeyeceğini, insanların haysiyet ve onurunu dikkate alan ve mensuplarının bir ferdi olmaktan onur ve gurur duyacağı birbirine kenetlenmiş devlet-millet bütünlüğünün, istiklalimiz, istikbalimiz, büyük ve güçlü Türkiye için ne kadar önemli olduğu bilinciyle çalışmalarımızı yürütmeye özen gösterdik.

Görev sürem boyunca karşı karşıya kaldığımız FETÖ ihanet şebekesinin darbe teşebbüsü, Samsat depremi, Çelikhan sel afeti gibi olağanüstü gelişmelere rağmen devam eden, yatırımları sonuçlandırmaya, yeni projeleri uygulamaya koymaya ve Adıyaman’ımızın ekonomik ve sosyal gelişmesini sağlamaya yönelik özel çaba sarf ettiğimiz ve bu çabaların meyvelerini somut bir şekilde verdiğini görmekten büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim.

15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ ihanet şebekesi tarafından tezgahlanan, birlik, beraberlik ve kardeşliğimize yönelen darbe girişimine karşı kahramanlık örneği ve asil duruş sergileyen, devletine, şeref, haysiyet ve namusuna yönelen bu beyhude girişime en güzel cevabı veren aziz Adıyamanlı kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

İlk günden itibaren bizleri bağrına basan, sevgisini her vesile ile gösteren, bizlere gönüllerini açan ve hizmetkarları olma mutluluğunu yaşatan, her türlü hizmetin en iyisine ve en güzeline layık kadirşinas Adıyamanlı hemşerilerime, birlikte çalışmaktan gurur duyduğum tüm mesai arkadaşlarıma, meslek kuruluşlarımızın ve basınımızın çok değerli temsilcilerine, sivil toplum kuruluşlarının değerli mensuplarına, sevgili muhtarlarımıza, ilgi ve desteklerini her zaman gördüğümüz TBMM Başkanvekilimiz başta olmak üzere tüm Milletvekillerimize arzı veda ediyor, her yönüyle seçkin ve özel bir yere sahip Adıyaman’ımızda görev yapmış olmanın onuruyla tüm hemşerilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”