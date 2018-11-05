Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Aksaray Valiliğinden Adıyaman Valiliğine atanan Aykut Pekmez, “Adıyaman'ın hayrına olan işlerde gece gündüz, yağmur çamur demeden çalışacağım” dedi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı mülkiye başmüfettişliğine, Aksaray Valisi Aykut Pekmez ise Adıyaman Valiliğine atandı. Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, göreve başladı.

Adıyaman Valiliği önünde kamu kurum ve kuruluş müdürleri tarafından karşılanan Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, makamında gazetecilere açıklamada bulundu.

Adıyaman'a gelmeden önce Adıyaman ile ilgili kısa bilgiler edindiğini dile getiren Vali Aykut Pekmez, “Bu güvene layık olmak için başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm yetkililere şükranlarımı sunuyorum. Bu bir nöbet değişimi, bayrak değişimi. Bundan önce görev yaptığı yerlerde elimden geldiğince samimi bir şekilde hizmet etmeye çalıştım. İnşallah Adıyaman'da da bu hizmetlerimize devam etmek kısmet olur. Biz Şeyh Edebali'nin ‘Milleti yaşat ki, devlet yaşasın' nasihatini kendimize düstur edindik. Elbette millet ve devlet birbirinden ayrılmaz parçalardır. Milletimizin huzur içerisinde, güven içerisinde olduğu, milletimizin aşı, işi olduğu müddetçe biz kendi görevimizi yapmış olduğumuzu kabul ediyoruz. İnşallah Adıyaman'da milletimizin huzuru, güveni, aşı, işi için çalışacağız” dedi.

Vali Aykut Pekmez açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Adıyaman zengin tarihi zenginliği, coğrafyasıyla ülkemizin önemli illerinden birisidir. Adıyaman'a gelmeden önce burayla ilgili bir takım bilgiler aldım. Her ne kadar Adıyaman sanayi şehri gözükmese de, 400'e yakın işletmede 12 bin'e yakın işçinin çalıştığı, geçen yılda 130 milyon Dolar ihracatı olan bir ilimiz. Sanayimizin gelişmesi ve OSB'nin büyümesi için elimizden geleni yapacağız.

Tarımda da önemli bir kent olduğunu gördüm. 2 buçuk milyon dekarlık alanının yüzde 18'i sulanabiliyormuş. İnşallah devam eden yatırımlarla bu alan yüzde 80'e çıkacak. Şuan ki halinde Adıyaman'ımız bademde, sarımsakta, Antep fıstığında, mercimekte Türkiye'de ilk sıralarda yer alan ilimiz. Sulama projeleriyle birlikte tarım ürünlerinin çeşidinin ve veriminin artması hem ilimiz için hem de ülkemiz için önemli katkılar sağlayacaktır.

Devletimizin en fazla önem verdiği konuların başında eğitim geliyor.Adıyaman'da 153 bin öğrencisi, 10 bin öğretmeni ile büyük bir ailedir. Ülkenin her yerinde olduğu gibi Adıyaman'da da hükümetimiz eğitime büyük önem vermiş. Son 15 yılda 650 milyonluk yatırım ile 3 bin derslik yapılmış. Şuanda derslik başına 26, öğretmen başına ise 16 civarı öğrenci düşüyor. Tam yeterli olmasa da fiziki anlamda büyük bir sorunun giderildiğini görüyoruz. 2006 yılında kurulan üniversite 25 bölümde 20 bin öğrencisiyle önemli bir gelişme göstermiş.

Adıyaman deyince akla ilk gelen yerlerden birisi Nemrut Dağı ve turizmdir. 300'den fazla tescilli tarihi eseri olan, inanç turizminde önemli bir potansiyeli olan ilimizin potansiyelini arttırmak için hep beraber çalışacağız.

Adıyaman'ımızın daha yaşanır bir hale gelmesi için, Adıyaman'ımızın hak ettiği yere gelmesi için ilin bütün dinamikleriyle beraber çalışmaya gayret edeceğiz. Adıyaman'ın hayrına olan işlerde gece gündüz, yağmur çamur demeden çalışmaya gayret göstereceğim. İnşallah yapılan işlerde bizde bir tuğla koyma fırsatı bulabilirsek, çorbada bizimde tuzumuz olursa kendimizi mutlu sayacağız. Bu güne kadar Adıyaman'a hizmet eden bütün valililerimize teşekkür ediyorum.”