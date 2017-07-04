Adıyaman Valisi Kalkancı’dan ilk mesaj

Kadim medeniyetler şehri, kutlu sahabenin diyarı, eşsiz hoşgörü kenti ve birlikte yaşama mefkuresinin dirlikte ve kardeşlikte olduğunun en güzel örneklerinin yaşandığı Adıyaman’a Vali olarak hizmet edecek olmanın onur ve mutluluğunu yaşadığını söyleyen Vali Kalkancı, “Bereketli topraklara sahip, binlerce yıllık kültürün harmanladığı, Güneydoğu Anadolu Bölgemizin bu huzur ve hoşgörü kentine, üstün görev anlayışı içerisinde çalışma arkadaşlarımla birlikte önce insan şiarıyla mesai mefhumu gözetmeksizin canla başla çalışacağız.

Böylesine eşsiz bir kente hizmet ederken, vatandaşı merkeze alan hizmet anlayışımızla Adıyaman’a ve Adıyamanlı hemşehrilerimize etkin ve süratli bir şekilde hizmet verebilmenin gayreti içerisinde olacağız.

Adıyaman’ın sosyal, kültürel ve ekonomik alanda çok daha iyi yerlere gelmesi için kamu kurum ve kuruluşlarımız, yerel yönetimlerimiz, sivil toplum örgütlerimiz, başta olmak üzere tüm kent dinamikleriyle diyalog halinde el ele, kol kola, gönül gönüle yürüyeceğimizden emin olmanızı istiyorum.

Bugüne kadar başlanmış, devam eden ve planlanan bütün projeleri titiz bir şekilde takip edip sonuçlandırırken, halkımıza daha iyi hizmet sunmayı amaçlayan çok sayıda yeni projeleri de inşallah en kısa sürede planlayıp hayata geçireceğiz.

Bu bağlamda, bu ulvi görevi devir aldığım meslektaşım Sayın Abdullah Erin valimize hizmetlerinden dolayı teşekkür ederken, yeni görev yeri olan Şanlıurfa ilinde başarılar diliyor, tüm Adıyamanlı hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.