Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı göreve başladı

Valiler Kararnamesiyle Adıyaman Valisi Abdullah Erin Şanlıurfa’ya, İstanbul Vali Yardımcısı Nurullah Naci Kalkancı ise Adıyaman’a atandı. Nurullah Naci Kalkancı, Adıyaman’da göreve başladı. Adıyaman Valiliği önünde Vali Nurullah Naci Kalkancı için karşılama töreni düzenlendi.

Kamu kurum ve kuruluş müdürlerinin katıldığı karşılama töreni sonrasında açıklamalarda bulun Vali Nurullah Naci Kalkancı,Adıyaman’a el birliği ile hizmet edeceklerini söyledi.

Nurullah Naci Kalkancı açıklamasında, “30 yıllık meslek hayatımda Türkiye’nin çeşitli illerinde vali yardımcılı ve kaymakamlık görevlerinde bulunduktan sonra sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri, Sayın Başbakanımızın takdirleri ile İçişleri Bakanımızın teveccühleri ile Adıyaman’a vali olarak atandım. Kendilerine teşekkürlerimi arz ediyorum. Teveccühlerine layık olmaya çalışacağım. Meslek hayatımı Adıyaman ile taçlandırdım. Bu manada Valilik mesleğine ilk başladığım yer olarak Adıyaman benim hayatımda en önemli yeri işgal edecek. Bu kadim şehirde vali olmak herkese nasip olmuyor.

Burası tarih kokan tarihi bir şehir, kadim, kültür, sanat, medeniyet merkezi olan bir şehirdir. Samimiyetle söylüyorum, Adıyaman’da başlamış olmak benim için şanstır. Yerel idaremizle ve tüm Adıyamanlılar ile el birliği yaparak buraya hizmet edeceğiz. Güzel şeyler olması için elimizden geleni yapacağız. Bundan sonra eğitim, sağlık, kültür, turizm başta olmak üzere elimizden geleni yapacağız. Tek başına hiç kimse bir şey değildir. Hep birlikte bunu yapacağız” dedi.