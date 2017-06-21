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21 Haziran 2017 11:18

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı oldu

İçişleri Bakanlığının Resmi Gazete’de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Adıyaman Valiliğine İstanbul Vali Yardımcısı Nurullah Naci Kalkancı atandı.

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı oldu

21 Haziran 2017 11:18


Resmi Gazete’de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 19 vali merkeze çekilirken, 41 ilin valisi değişti. Kararname ile Adıyaman Valisi Abdullah Erin Şanlıurfa Valiliğine, İstanbul Vali Yardımcısı Nurullah Naci Kalkancı Adıyaman Valiliği görevine getirildi.


Nurullah Naci Kalkancı yaklaşık 4 yıl boyunca Eskişehir vali yardımcılığı görevini yürüttükten sonra 2015 yılında İstanbul Vali Yardımcılığına atandı. Nurullah Naci Avcı yaklaşık 2 buçuk yıldan beri İstanbul’da görev yapıyordu.


Adıyaman Eski Valisi Abdullah Erin ise, 16 Haziran 2016 tarihinde Adıyaman’a Vali olarak atandıktan bir yıl sonra Şanlıurfa Valiliği görevine atandı.




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